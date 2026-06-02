李대통령 "산재 사고 반복 발생 심각한 문제"

이재명 대통령이 2일 “사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적·지속적으로 발생하는 사업장들을 추려 따로 보고해달라”고 지시했다.

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재하고 전날 대전 한화에어로스페이스 사업장에서 발생한 폭발사고를 언급하며 “유명을 달리한 분들의 명복을 빌며 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다”고 말했다.

이 대통령은 관계 당국을 향해 “사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지 대책 수립에도 만전을 기해야겠다”며 “다른 유사 사업장들에 대해서도 안전 점검을 서둘러달라”고 지시했다. 이어 “특히 동일한 사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 발생하는 것은 심각한 문제”라며 고용노동부를 향해 “사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로, 지속적으로 발생하는 사업장들을 추려서 저한테 따로 보고를 한번 해달라”고 주문했다.

이 대통령은 “요새 산재 사망 사고가 좀 줄어드는 것 같긴 하던데 여전히 계속되고 있는 게 참으로 안타깝다”면서 “살자고 간 일터가 죽음의 장이 되곤 한다”고 지적했다. 이어 “우리 사회는 사람의 생명에 대해 과연 충분히 존중하고 있나, 귀하게 여기고 있는가에 대해 의문이 들 때가 꽤 있다”라며 “우리가 과연 돈보다 생명을 귀히 여기고 있는 건가, 나의 생명만큼 타인의 생명을 존중하는가, 한 사람의 생명 그 자체는 또 하나의 우주인데 과연 동등하게 취급하고 있는지 가끔씩 의문이 든다”라고도 말했다.

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