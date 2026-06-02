‘7말8초보다 싸고 쾌적하다’ 장마 상륙 전 6월 피서지 9곳 [여행+]

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

6월은 본격적인 장마가 시작되기 전 마지막 ‘맑은 여행 황금기’로 꼽힌다. 7월 말에서 8월 초까지인 이른바 ‘7말8초’는 대다수 직장인과 학생들의 휴가가 집중되는 최대 성수기다. 인파가 몰리는 이때를 피해 덜 덥고 덜 비싼 6월에 한발 앞서 여름휴가를 떠나는 실속파 여행객이 늘고 있다. 여행업계 관계자는 “6월 이른 여름휴가를 떠난다면 장마 등 영향을 받는 중순 이후는 피하는 게 좋다”고 조언했다.

◆ 6월 여행 트렌드, ‘맑은 황금기’ 공략

2일 한국관광공사에 따르면 올해 관광공사와 문화체육관광부가 새롭게 선정한 추천 여행지를 중심으로 6월 이른 휴가 수요가 증가하는 추세다.

한국관광공사 통계와 한국리서치 정기조사를 종합하면, 6월은 5월 연휴 특수가 지나고 본격적인 7~8월 성수기를 앞둔 징검다리 시점으로, 여행 수요가 특정 주간에 과도하게 몰리지 않고 분산되는 경향을 보인다.

특히 장마가 시작되는 7월 초 이전인 6월 초·중순이 날씨, 비용, 혼잡도 등 모든 관광 여건에서 최적이라는 인식이 퍼지면서 실속을 챙기려는 직장인들의 선호도가 높다.

기상청이 지난 30년간 집계한 평균 장마 시작 시기를 보면 △제주도는 6월 19일~21일경 △남부지방 6월 23일~25일경 △중부지방 6월 25일~27일경이다. 쾌적한 여행을 원한다면 이 시기 이전에 일정을 잡는 것이 유리하다. 올해 공식 장마 예보는 아직 발표되지 않았다.

◆ 추천 6월 국내 피서지 5선

한국관광공사 등이 여름철마다 ‘청량한 숲’과 ‘시원한 계곡’을 테마로 추천하는 검증된 명소는 △강원 동해 무릉계곡 △전남 담양 죽녹원 △경남 밀양 얼음골 △강원 평창 오대산 전나무숲길 △ 충북 단양 만천하스카이워크 등이 꼽힌다.

강원 동해 무릉계곡은 여름철 계곡 피서지의 대명사다. 두타산과 청옥산을 배경으로 맑은 물과 거대한 기암괴석이 어우러져 압도적인 경치를 자랑한다.

‘천연 에어컨’으로 불리는 전남 담양 죽녹원은 약 16만 평에 달하는 울창한 대나무 숲이다. 숲 내부에 들어서면 바깥 온도보다 4~7도 정도 기온이 낮아 쾌적한 시원함을 느낄 수 있다.

이색적인 피서지를 찾는다면 경남 밀양 얼음골이 제격이다. ‘여름에 얼음이 어는 계곡’으로 유명한 천연기념물로, 외부 온도가 높아질수록 바위틈에서 더욱 차가운 바람이 불어 나와 한여름에도 영하의 온도를 유지하는 신비로운 장소다.

강원 평창 오대산 전나무숲길은 조용한 휴식을 원하는 이들에게 추천된다. 평창은 해발 고도가 높아 한여름에도 서늘한 기후를 유지한다.

이밖에 탁 트인 풍경과 짜릿한 액티비티를 원한다면 충북 단양 만천하스카이워크가 좋은 선택지가 될 수 있다.

◆ 동남아·일본 등 해외여행도 적기

비행거리가 짧고 6월 날씨가 좋은 해외 명소들도 이른 휴가지로 각광받고 있다.

일본 최북단 홋카이도는 장마가 없고 습도가 낮아 쾌적한 초여름 날씨(평균 15~22도)를 유지한다. 6월 하순부터는 후라노와 비에이 지역에 보랏빛 라벤더를 비롯한 다양한 꽃이 만개해 화려한 경관을 감상할 수 있다.

건기가 시작되는 인도네시아 발리 역시 최적의 시기다. 동남아시아 대부분이 6월에 우기로 접어들지만, 남반구에 위치한 발리는 4월부터 10월까지 비가 덜 내린다. 습도가 낮고 선선한 바람이 불어 해변 서핑과 비치 클럽을 즐기기에 완벽한 날씨를 제공한다.

혹독한 겨울을 보내는 몽골은 6월부터 본격적으로 푸른 초원이 펼쳐진다. 7~8월 극성수기에 비해 덜 붐비고, 낮 기온도 20도 안팎으로 선선해 활동하기 좋다. 광활한 대지에서 승마를 즐기고, 밤에는 전통 가옥 ‘게르’에서 은하수를 감상할 수 있다.

베트남 중부의 다낭과 호이안도 좋은 대안이다. 방콕, 싱가포르 등은 비가 잦은 반면 이곳은 2월부터 8월까지 강수량이 적은 건기다. 짧은 비행시간과 저렴한 물가를 바탕으로 가성비 높은 5성급 리조트 호캉스나 바나힐 투어를 쾌적하게 즐길 수 있다.

◆ 6월 여행 필수 팁, 날씨 변수와 예약

여행업계 관계자는 “올해 장마가 6월 말쯤 시작될 것으로 보이지만, 기후 변동성으로 인한 갑작스러운 국지성 호우에 대비해야 한다”고 조언한다.

그러면서 “우비와 방수 신발, 젖은 옷을 대체할 여분 의류, 여행자 보험 가입은 필수”라고 덧붙였다.

국내 여행의 경우 비가 올 때 바로 대피할 수 있는 박물관이나 미술관 등 실내 코스를 동선에 포함해 두면 변수에 유연하게 대처할 수 있다.

숙소 예약은 6월 초순 주말 기준으로 최소 2~3주 전에 마치는 것이 안전하다. 특히 강원도나 제주는 6월 주말 예약이 빠르게 마감되므로 사전 공실 확인이 필수다.

여행 전 한국관광공사 ‘대한민국 구석구석’ 앱을 활용하면 실시간 관광지 혼잡도와 날씨 정보를 파악할 수 있다.

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