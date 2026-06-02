완도군, ‘제5차 섬 종합 발전 계획’ 수립… 10개년 로드맵 짠다

전남 완도군이 ‘제4차 섬 종합 발전 사업’ 종료를 앞두고 지속 가능한 섬의 성장과 주민 복지 향상을 위한 ‘제5차 섬 종합 발전 계획’ 수립에 본격 착수한다. 인구 감소와 고령화로 인한 지방 소멸 위기가 심화하는 가운데 섬 지역의 정주 여건을 획기적으로 개선하기 위한 10개년 중장기 로드맵이 그려질 전망이다.

완도군 보길면 선창리 선착장 전경. 완도군 제공

2일 완도군에 따르면 ‘섬 종합 발전 사업’은 ‘섬 발전 촉진법’에 따라 지역적 특성으로 인해 낙후된 유인도의 생활환경을 개선하고, 주민 소득 증대와 복지 향상을 위해 1988년부터 10개년 단위 계획으로 추진되고 있는 국가 사업이다.

265개의 섬(유인도 54개)으로 이뤄진 국내 대표 섬 지역인 완도군은 최근 행정안전부로부터 지방 소멸 고위험 지역으로 지정되는 등 위기감이 고조되고 있다. 이에 따라 섬의 지속 가능한 성장을 이끌어낼 제5차 계획의 중요성이 그 어느 때보다 커진 상황이다.

그동안 완도군은 1차(1988~1997년) 435억원을 시작으로 2차 1130억원, 3차 2590억원, 현재 진행 중인 4차(2018~2027년) 1180억원 등 총 5335억원의 국비를 투입해왔다. 이를 통해 방파제와 선착장 보강, 도로 시설 개선 등 섬 주민들의 숙원 사업을 해결하며 정주 여건을 개선하고 기초 인프라를 확충하는 성과를 거뒀다.

오는 2028년부터 2037년까지 추진될 ‘제5차 섬 종합 발전 계획’은 54개 유인도 주민들의 폭넓은 의견 수렴 과정을 거치게 된다. 이후 2027년 2월 행정안전부 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

특히 이번 계획에서 눈에 띄는 대목은 ‘균형 발전’의 사각지대를 없애겠다는 의지다. ‘섬 발전 촉진법’은 통상 육지와 연결되지 않은 주민 10인 이상의 섬을 개발 대상으로 권고하고 있으나, 완도군은 고금면 넙도와 초완도, 신지면 모황도 등 그동안 기준 미달로 제외됐던 작은 섬들까지 사업 대상에 포함하기로 했다. 소외됐던 낙도 주민들의 삶의 질을 실질적으로 끌어올리겠다는 복안이다.

완도군은 향후 각 읍·면별 주민 공청회와 설명회를 열어 현장의 목소리를 사업 계획에 최대한 반영할 방침이다. 군 관계자는 “이번 사업이 전액 국비로 추진되는 만큼 최대한 많은 예산을 확보하는 데 총력을 기울이겠다”며 “정주 여건의 근본적인 개선을 통해 주민 복지를 향상시키고 섬 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

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