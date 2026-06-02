제13회 들꽃영화상 대상에 박봉남 감독 ‘1980 사북’

한국 독립영화계를 대표하는 시상식인 제13회 들꽃영화제 시상식(오동진·달시파켓·이정세 공동위원장)이 지난 5월 27일 서울 한국영상자료원 시네마테크 KOFA에서 개최됐다.

올해 들꽃영화상은 영화인과 관객, 후원자들의 응원 속에서 진행되었으며, 독립영화 창작자들의 창작 과정과 성취를 조명하는 자리로 마련됐다. 이날 시상식에서는 대상과 감독상, 배우상, 각본상 등 총 15개 부문에 대한 시상이 진행되었으며, 한국 독립영화의 현재를 이끌고 있는 창작자들과 작품들이 수상의 영예를 안았다.

대상은 박봉남 감독의 ‘1980 사북’이 차지했다. ‘1980 사북’은 한국 현대사의 상처와 지역 공동체의 기억을 깊이 있게 담아내며 심사위원들의 높은 평가를 받았다. 박봉남 감독은 수상 소감에서 “역사를 기록한다는 마음으로 작품을 만들었다”며 “다른 영화제에서 받은 상금은 사비를 더해 다시 영화 작업에 투자했는데, 들꽃영화상 상금은 꼭 가족을 위해 사용하고 싶다”고 말해 박수를 받았다.

극영화 감독상은 장병기 감독의 ‘여름이 지나가면’이 수상했다. 섬세한 감정선과 단단한 연출력을 통해 올해 독립영화계에서 주목받은 작품 중 하나로 소개됐다. 다큐멘터리 감독상은 양주연 감독의 ‘양양’에게 돌아갔다. ‘양양’은 인물과 지역의 시간을 밀도 있게 포착하며 다큐멘터리 영화의 새로운 가능성을 보여주었다.

배우 부문에서는 ‘봄밤’의 한예리가 여우주연상을, ‘얼굴’의 권해효가 남우주연상을 수상했다. 특히 올해 여우주연상은 전년도 수상자인 배우 오민애가 여성 배우들을 응원하는 마음으로 지정기부한 상금 200만 원이 함께 전달되며 독립영화계의 연대와 지지를 보여주는 사례로 소개됐다.

남우주연상을 수상한 권해효 배우는 “여러 차례 들꽃영화상에 참석했고 후보로도 이름을 올렸지만 수상은 이번이 처음인 것 같다”며 “그동안 참여했던 어떤 들꽃 시상식보다도 오늘이 가장 즐겁고 행복한 밤”이라고 소감을 전했다.

MPA 프로듀서상은 ‘사람과 고기’의 장소정 프로듀서에게 수여됐다. 수상자에게는 MPA(미국영화협회)가 제공하는 항공 및 숙박 지원을 통해 호주 시드니에서 열리는 아시아퍼시픽스크린어워드(Asia Pacific Screen Awards, APSA)에 참석할 수 있는 기회가 제공될 예정이다.

이 밖에도 스태프상 편집부문을 수상한 박세영 편집감독은 “예전에 다른 작품으로 편집상 후보에 올랐을 때 윤가은 감독님이 ‘넌 내 작품으로 상을 받아야 한다’고 이야기한 적이 있었다”며 “정말 윤가은 감독님의 작품인 ‘세계의 주인’으로 상을 받게 되어 더욱 뿌듯하고 행복하다”고 소감을 밝혔다.

올해 공로상은 광주극장이 수상했다. 광주극장은 오랜 시간 지역에서 독립·예술영화 상영 문화를 지켜온 한국 영화문화의 공간으로, 그 의미와 공로를 인정받았다.

들꽃영화상 이정세 공동위원장은 “들꽃영화상이 처음 시작되던 때부터 후원과 응원으로 함께해왔는데, 올해는 공동위원장으로 이 자리에 함께하게 되어 더욱 뜻깊게 느껴진다”며 “올해 들꽃영화제는 유난히 많은 관객과 영화인, 후원자들의 마음이 모여 만들어진 자리였다. 독립영화를 계속 만들고 지켜가려는 마음들이 모여 올해의 들꽃영화상을 완성할 수 있었다”고 밝혔다.

이어 “좋은 독립영화와 창작자들이 계속 관객을 만날 수 있도록, 영화제가 보다 안정적으로 오래 이어질 수 있는 기반을 만드는 것이 지금 제가 해야 할 역할이라고 생각한다”며 “앞으로도 들꽃영화제가 독립영화를 응원하는 든든한 플랫폼으로 남을 수 있도록 함께하겠다”고 덧붙였다.

한편 제13회 들꽃영화상 수상작 및 후보작 상영회는 오는 6월 25일부터 27일까지 한국영상자료원 시네마테크 KOFA에서 진행될 예정이다.

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