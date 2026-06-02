한은 "물가상승률 당분간 3%대 유지…유가 충격 파급"

한국은행은 2일 "물가상승률이 당분간 3%대를 유지할 것으로 예상된다"고 밝혔다.



이지호 한은 조사국장은 이날 오전 한은에서 '물가 상황 점검회의'를 열고 "유가 충격이 점차 파급되고 있다. 경계심을 갖고 물가 상황을 면밀히 점검하겠다"며 이같이 말했다.

이지호 한국은행 조사국장. 연합뉴스

이 국장은 "6월 물가상승률도 석유류 가격 상승률이 높은 수준을 이어감에 따라 5월과 비슷한 수준을 나타낼 것"이라고 예상했다.



그는 "5월 소비자물가는 석유류 가격 오름폭이 확대됐고, 국내외 항공료 등 여행 관련 서비스를 중심으로 서비스 가격도 높아짐에 따라 4월보다 상승 폭이 크게 확대됐다"고 평가했다.



특히 "생활물가 상승률도 3% 초중반까지 오르면서 소비 지출에서 필수재 비중이 큰 취약 계층의 생계비 부담이 커졌다"고 언급했다.



최근 한은은 기대 인플레이션에 영향을 미치는 생활물가 오름세에 주목하며, 통화 긴축에 무게를 싣고 있다.



국가데이터처는 5월 소비자물가지수가 119.92(2020년 수준=100)로, 1년 전보다 3.1% 상승했다고 이날 발표했다. 2024년 3월(3.1%) 이후 가장 큰 상승률이다.



생활물가지수도 3.3% 올라 2024년 4월(3.6%) 이후 최대 상승률을 기록했다.

<연합>

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