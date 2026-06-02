남부·제주 오전까지 강한 비…서울 한낮 33도 '무더위' [오늘날씨]

화요일인 2일은 오전 중 전라·경상권 및 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 전날(1일) 전남·경남권을 중심으로 내리던 비는 이날 오전 6시부터 전북과 경북권남부 등으로까지 확대되겠다. 이 비는 전북의 경우 낮 12시까지, 그 밖의 지역서는 오후 6시까지 그칠 것으로 예보됐다.

이 밖에도 낮 12시까지 충청남부와 경북 중·북부에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 광주·전남 20~60㎜(전남 남부 80㎜ 이상), 전북 남부 5~20㎜, 전북 북부 5㎜ 안팎, 부산·울산·경남 20~60㎜, 대구·경북 남부 5~10㎜ 등으로 예보됐다. 제주도의 경우 30~80㎜(많은 곳은 120㎜ 이상)까지도 내릴 수 있다.

오전 사이 전남권과 경남권, 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리면서 호우특보를 확대 발표할 가능성이 있겠다. 전남남부와 부산, 경남남해안, 남서내륙, 제주도를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

제주도남동쪽안쪽먼바다와 제주도남쪽바깥먼바다, 남해동부먼바다에는 바람이 시속 35~70㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~6.0m로 매우 높게 일겠다.

당분간 기온은 평년(최저 12~17도, 최고 23~28도)과 비슷하거나 높겠다.

중부지방과 전북은 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠다. 최고 체감온도는 31도 안팎으로 올라 덥겠으니 온열질환에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 23~33도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 18도, 인천 17도, 수원 18도, 춘천 15도, 강릉 20도, 청주 20도, 대전 19도, 전주 20도, 광주 19도, 대구 20도, 부산 20도, 제주 19도다.

낮 기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 32도, 춘천 32도, 강릉 29도, 청주 32도, 대전 31도, 전주 30도, 광주 29도, 대구 27도, 부산 24도, 제주 24도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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