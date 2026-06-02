골프 치는데 옷값이 더 나온다고?…백돌이지만 ‘명품 룩’ 못 잃어 [권준영의 머니볼]

골프장을 찾는 사람은 줄고 있는데 골프웨어 시장은 여전히 5조원 안팎 규모를 유지하고 있다. 라운드 수요가 꺾여도 소비는 줄지 않는 기현상이다.

이제 골프는 경기보다 스타일이 먼저 소비되는 스포츠가 됐다. 공과 클럽보다 먼저 장바구니에 담기는 것은 옷과 모자, 장갑이다. 필드에 오르기 전부터 시작되는 ‘보여주기 소비’가 골프 산업의 소비 지형을 바꾸고 있다. 골프웨어가 사실상 골프장 입장권을 대체하는 상징적 소비재로 기능하고 있다는 분석이 나온다.

직장인 A씨는 부서 상사들과의 골프 라운드를 앞두고 예상치 못한 지출부터 마주했다. 주말 기준 40만원 안팎의 그린피와 캐디피(카트비 포함)만으로도 부담이 적지 않았지만, 더 큰 변수는 따로 있었다. 작년에 입었던 골프웨어를 그대로 입고 나가자니 ‘요즘 느낌이 아니다’는 시선이 신경 쓰였다.

결국 A씨는 백화점 팝업스토어를 찾았고, 상·하의와 모자까지 새로 구매하며 약 80만원을 추가로 지출했다. 라운드 비용보다 옷값이 더 무거운 순간이었다. 골프는 이제 18홀이 아니라, 옷장에서 이미 시작되는 경쟁이 되고 있다.

2일 한국레저산업연구소와 패션·골프업계 유통 자료를 종합하면 국내 골프 산업은 뚜렷한 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 골프장 내장객은 2022년 약 5058만명을 정점으로 2023년 4770만명대, 지난해 4740만명대, 올해는 약 4600만명 수준으로 3년 연속 감소세다.

반면 골프웨어 시장은 코로나 이후 급격히 확대된 뒤 4조~6조원대에서 형성돼 현재 약 4조8000억~5조원 규모의 박스권을 유지하고 있다. 주요 증권사 리서치 리포트와 업계 추정치 등을 종합한 수치다.

이용 인구가 줄고 있음에도 의류 소비가 유지되는 현상은 단순한 경기 흐름만으로 설명하기 어렵다. 실제 소비 구조를 보면 변화의 방향이 보다 분명해진다.

한국레저산업연구소와 패션·유통업계 분석에 따르면 최근 골프웨어 소비는 기능성보다 디자인과 스타일을 중시하는 경향이 강해지고 있다. 골프웨어가 스포츠 의류를 넘어 패션 아이템으로 소비되면서 착장 완성도와 브랜드 이미지가 구매 결정에 중요한 영향을 미치고 있다는 분석이다.

이는 골프웨어가 단순한 경기복을 넘어 자신을 드러내는 소비재로 자리 잡고 있음을 보여준다. 결국 ‘잘 입는 것’이 ‘잘 치는 것’만큼 중요한 기준으로 자리 잡으면서, 골프웨어 소비의 중심축이 기능에서 스타일로 이동하고 있다는 해석이 나온다.

소비 심리에서도 변화는 뚜렷하게 나타난다. 동일 골프웨어 반복 착용에 대해 응답자의 62.4%는 ‘시선이 신경 쓰여 부담을 느낀다’고 답했다. ‘라운드마다 새로운 착장을 고려한다’는 응답도 28.5%에 달했다. 골프웨어가 단순 운동복이 아니라 ‘노출되는 패션’으로 인식되고 있는 흐름이다.

이 같은 인식 변화는 가격 구조에서도 확인된다. 업계 유통 기준(백화점·패션업계·브랜드 리포트 종합)에 따르면 골프 상·하의 세트는 브랜드에 따라 30만~80만원, 기능성 이너웨어는 10만~30만원, 골프화는 10만~30만원, 모자·장갑 등 액세서리는 5만~15만원 수준이다.

수도권 기준 주말 라운드 비용이 1인당 35만~40만원 수준이라는 점을 고려하면, 개인 기준 최소 구성만으로도 50만~150만원이 필요하다. 여기에 PXG, 지포어, 타이틀리스트 등 프리미엄 브랜드를 포함할 경우 초기 착장 비용은 200만원을 넘기는 사례도 적지 않다.

소비는 가격뿐 아니라 빈도 측면에서도 확대되는 흐름이다. 삼성패션연구소와 패션 유통업계, 온라인 커머스 리포트를 종합하면 골프웨어 소비자의 연간 구매 횟수는 평균 3~5회 수준이며, MZ세대 중심 소비층에서는 5~8회까지 늘어나는 것으로 추정된다. 일부 소비자는 라운드 1~2회마다 새 세트를 구매하기도 한다.

스크린골프의 확산도 골프웨어 소비를 떠받치는 요인으로 꼽힌다. 필드에 나가지 않더라도 골프를 즐길 수 있는 환경이 확대되면서 골프는 일상형 콘텐츠로 자리 잡고 있다. 이에 따라 골프웨어 역시 스포츠 의류를 넘어 라이프스타일 패션으로 소비되는 경향이 강해지고 있다.

이 같은 변화의 중심에는 사회관계망서비스(SNS)가 있다. 라운드 인증 문화가 확산되면서 동일 착장의 반복 사용이 심리적 부담으로 작용하고, 이는 추가 구매로 이어지는 구조를 만들고 있다. 실제 소비자 조사 및 업계 설문에서도 응답자의 과반이 ‘같은 골프웨어 반복 착용이 부담스럽다’고 답한 것으로 나타났다.

골프웨어 시장은 프리미엄 브랜드, 중가 브랜드, 온라인·SNS 기반 신흥 브랜드로 세분화되며 재편되고 있다. 한국패션산업연구원과 유통업계 분석에 따르면 특히 온라인 기반 브랜드는 낮은 가격과 빠른 회전율을 앞세워 성장세를 이어가고 있다.

결국 한국 골프 시장은 필드가 아니라 소비에서 움직이는 구조로 재편되고 있다. 이용객 감소와 달리 소비는 유지되며, 그 무게중심은 이미 ‘라운드’가 아닌 ‘착장’으로 옮겨갔다. 이제 골프는 스포츠라기보다, ‘잘 치는 게임’이 아니라 ‘잘 보이는 소비 게임’에 더 가까운 산업이 됐다.

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