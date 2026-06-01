서금원 대구경북지역본부, 삼화식품과 함께 서민금융 홍보 나서

서민금융 복합지원 및 서민금융콜센터 ‘1397’ 관련 홍보문구가 삼화식품의 진간장 제품 라벨(사진)에 인쇄된다. 이번 협업은 정책금융과 복합지원 제도를 서민 일상 가까이에서 알리려고 마련됐다는 게 서민금융진흥원 대구경북지역본부의 설명이다. 서금원 대구경북본부는 서민층에서 오랜 기간 사랑받아온 삼화식품과 협력해 시민이 자주 접하는 생활필수품인 간장의 라벨을 활용한 홍보를 추진해왔다.

이번에 홍보문구가 부착되는 제품은 삼화식품의 시판 진간장으로, 평소 소비자가 즐겨 찾는 대표 필수품이다. 해당 라벨에는 서민금융 복합지원 안내와 함께 금융·채무 문제로 어려움을 겪는 이들이 상담받을 수 있는 서민금융콜센터 1397 홍보 내용이 포함된다.

삼화식품은 그간 사회공헌 활동의 일환으로 이번 라벨 홍보를 진행했는데, 약 100만병의 진간장 제품에 해당 홍보문구가 인쇄될 예정이다. 이를 통해 정책서민금융 정보가 필요한 서민층에게 보다 자연스럽고 폭넓게 전달될 것으로 기대된다.

서금원 대구경북본부는 이번 협업을 계기로 기업과의 상생 협력을 확대하고, 금융 취약계층이 필요한 지원을 보다 쉽게 접할 수 있도록 생활 밀착형 홍보를 지속해나갈 계획이다.

황재호 서민금융진흥원 대구경북지역본부장(왼쪽)과 삼화식품 관계자가 서민금융 복합지원 및 ‘1397’ 홍보문구가 인쇄된 진간장 제품을 들고 기념촬영을 하고 있다.

황재호 서금원 대구경북본부장은 1일 “정책서민금융은 필요한 분들이 제때 알고 이용할 수 있을 때 가장 큰 힘을 발휘한다”며 “삼화식품과의 협업을 통해 일상에서 서민금융 복합지원과 1397 상담콜센터를 알릴 수 있게 되어 뜻깊다”고 말했다.

삼화식품 관계자는 “서민과 함께 성장해온 서민친화기업으로서 어려움을 겪는 이웃에게 도움이 되는 정보를 알리는 데 함께할 수 있어 의미 있게 생각한다”며 “앞으로도 서민층에 기여할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

※불법 사금융 피해에 노출됐다면 금융감독원(☎1332)에 신고해 필요한 도움을 받을 수 있으며, 과다채무 등으로 어려움을 겪는다면 서민금융진흥원(☎1397) 또는 신용회복위원회(☎1600-5500)에서 도움을 받을 수 있습니다. 연이율 60% 초과 대부계약은 원금과 이자 모두 무효입니다.

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