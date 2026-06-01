폭염·호우에 타들어 가는 축사…충북도, 80억 투입해 ‘총력전’

최근 기후변화로 인한 폭염과 국지성 집중호우가 반복되면서 축산농가의 시름이 깊어지고 있다. 특히 땀샘이 없어 고온에 극도로 취약한 닭과 오리 등 가금류 농가는 매년 여름마다 '폐사하는 숙제를 안고 있다.

1일 충북도에 따르면 최근 2년간 도내에서 폭염으로 피해를 본 축산농가는 199호, 폐사한 가축은 60만6230마리에 달한다. 연도별로는 2024년 87농가 34만2043마리, 2025년 112농가 26만4187마리가 폭염을 견디지 못하고 쓰러졌다.

충북의 한 양계장가 가금류 폐사로 텅 비었다. 충북도 제공

특히 세부 축종별로 살펴보면 닭의 피해가 컸다. 2024년에는 닭 25만3436마리가 폐사해 전체 피해의 74.1%를 차지했고 메추리도 8만3601마리(24.5%)나 숨졌다. 상대적으로 더위에 강하다고 알려진 돼지도 1164마리가 폐사했다. 2025년에는 닭의 피해가 24만6145마리(93.2%)로 집중되었으며 돼지 폐사 역시 3570마리로 전년 대비 3배 가까이 급증해 양돈 농가의 주의도 요구된다.

여기에 침수와 전기 사고를 동반하는 집중호우 피해도 이어진다. 2024년에는 가축 폐사·유실, 축사 파손 등 27건의 호우 피해가 접수됐다. 지난해에도 7건의 피해가 이어져 철저한 배수 시설 및 전기 안전 관리가 요구되는 상황이다.

도는 올해 축산농가의 재해 예방과 경영 안정을 위해 4개 사업에 총 80억원의 사업비를 투입한다. 가장 눈길을 끄는 것은 올해 50호를 대상으로 진행하는 '축사 지붕 열차단 도포제 시범사업(1억5000만원)'이다. 축사 지붕에 열차단제를 도포할 경우 내부 온도가 4~5도 정도 떨어지는 효과가 있어 농가 호응이 높다. 여기에 도는 △가축재해보험 지원(1,440호, 72억원) △가축 기후변화 대응시설 지원(30호, 6억원) △축사 전기안전시설 개보수 지원(26호, 7900만원) 등을 추진한다.

폭염 못지않게 무서운 것이 갑작스러운 정전이다. 환기팬이 멈추면 축사 내부 온도가 순식간에 치솟아 대규모 폐사로 이어지기 때문이다. 도내 축산농가 대다수는 비상발전기를 구비하고 있지만 자금력이 부족한 소규모 영세농가는 여전히 정전 사각지대에 놓여 있다. 도는 매년 냉방기 오작동이나 정전 등으로 인한 폐사가 일부 발생하고 있는 만큼 '친환경축산 시설장비 보급사업' 등을 통해 영세농가의 비상발전기 구비를 유도할 방침이다.

노후 축사 등 맞춤형 관리도 시급하다. 실제로 영동군의 경우 2024년 폭염 피해가 '0'이었으나, 지난해에는 단 2개 농가에서 무려 6만3618마리가 폐사했다. 조사 결과 천장이 낮은 노후 패널 구조의 양계농가 1호에서 공기 순환이 안 된 데다 출하 직전의 닭들이 밀집 사육되면서 내부 고온 현상으로 집단 폐사한 것으로 나타났다.

도는 본격적인 무더위를 앞두고 가축 피해 최소화를 위한 선제 대응에 나섰다. 도는 이날 도내 시·군 축산부서 및 농협충북본부 등 유관기관과 함께 '축산분야 여름철 자연재해 대비 사전점검 영상회의'를 개최하고 막바지 안전대책을 점검했다.

앞서 도는 지난 3~4월 축산농가 95개소를 대상으로 사전점검을 마쳤으며 오는 9월30일까지 '축산재해대책상황실'을 가동해 폭염·호우 발생 시 신속한 응급 대응에 나설 계획이다. 고온 스트레스 완화제 지급을 위한 재난관리기금 폭염대책비도 이달 중 조기 배정한다.

도 관계자는 "땀샘이 없는 가금류는 더위에 취약하므로 폭염 시기에는 평시 대비 70~80% 수준으로 입식 밀도를 낮춰 사육하는 세심한 관리가 필요하다"라며 "농가에서는 환기·급수시설을 수시로 점검하고 지붕 단열 보강, 비상발전기 작동 여부 확인 등 여름철 관리수칙을 철저히 준수해 달라"고 말했다.

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