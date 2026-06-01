격전지 충남 다시 찾은 정청래… 장동혁은 험지 제주 막판 공략 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 본투표를 이틀 앞둔 1일 더불어민주당과 국민의힘 지도부는 전국을 누비며 총력전 유세를 펼쳤다. 민주당 정청래 대표는 격전지 중 한 곳으로 꼽히는 충남을 다시 찾아 지원유세에 나섰고, 국민의힘 장동혁 대표는 ‘험지’ 제주를 방문해 지원유세에 나섰다. 양당 대표는 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 유세 일정을 중단하고 각각 대전으로 향했다.

표심 잡기 사활 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽 두 번째)가 1일 충북 괴산 자갈자갈공동체센터 앞에서 민주당 이차영 괴산군수 후보(〃 세 번째) 지원 유세 연설을 마치고 이동하고 있다. 괴산=연합뉴스

정 대표는 이날 충남 천안에 있는 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 마지막 현장 중앙선대위를 개최한 데 이어 충북 괴산과 경북 안동에서 유세를 벌였다. 정 대표는 공식선거운동 첫날부터 충남을 방문하는 등 이 지역에 공을 들이고 있다. 최근 여론조사상에서는 박 후보와 국민의힘 김태흠 후보 간 오차범위 내 승부가 벌어지고 있는 것으로 조사되고 있다.



정 대표는 선대위 모두발언에서 이번 지방선거를 이재명 대통령에게 힘을 실어주는 선거이자, 내란을 청산하고 대한민국을 정상화하는 선거, 일 잘하는 지방정부와 지역 발전을 이끌 유능한 일꾼을 뽑는 선거라고 규정했다. 특히 정 대표는 국민의힘 지지에 나선 이명박·박근혜 전 대통령을 겨냥해 “이제 윤 어게인, 이명박, 박근혜 구태 세력과 결별하고 경제 발전, 실용 외교, 한반도 평화의 길로 이재명 대통령과 함께 손잡고 나아가야 한다”며 “윤석열·이명박·박근혜 감옥 3인방을 역사 속으로 보내야 한다”고도 강조했다.

표심 잡기 사활 국민의힘 장동혁 대표가 지도부와 함께 1일 제주시 이도1동 동문재래시장을 찾아 거리 유세를 하고 있다. 제주=뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 이날 제주를 찾아 지지를 호소했다. 장 대표는 이날 오전 제주시 동문재래시장을 방문한 뒤 기자들과 만나 “6월3일 이후 재판 취소, 세금 폭탄, 연임, 개헌 이런 것이 불 보듯 뻔하다”며 “이재명정부와 민주당의 오만함에 대해 국민께서 반드시 엄중한 심판을 해줘야 한다”고 말했다. 그는 열세 지역으로 분류되는 제주를 방문한 이유에 대해 “지금 국민의힘에 유리한 지역, 불리한 지역은 없다. 모든 지역이 중요한 지역”이라며 “지역을 가리지 않고 국민의 소중한 한 표를 국민의힘에 모으는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

양당 대표는 오후에도 유세를 이어갈 예정이었으나, 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 직후 예정된 일정을 취소하고 대전을 방문했다. 정 대표는 사고 소식 후 이삼걸 안동시장 후보 선거사무소에서 기자들과 만난 자리에서 전국 유세 중단을 지시했다고 밝혔다. 그는 “대형참사 앞에선 선거운동보다 유가족의 아픔과 슬픔에 함께하는 그런 자세가 훨씬 더 중요하다”며 “선거를 앞에 남겨놓고 후보들은 한시가 바쁘고 금쪽같이 시간을 쓰고 싶지만 그보다 중요한 것이 정치를 왜 하는지 본질에 대해 좀 더 깊이 숙고하길 바란다”고 했다. 장 대표도 오후 울산 유세 일정을 취소했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “대전 한화에어로스페이스 폭발 사고로 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족분들께 진심으로 위로의 말씀을 전한다”며 “정부는 조속한 사고 수습과 피해복구에 최선을 다해주기 바란다”고 적었다.

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