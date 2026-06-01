“박수현, 집권당인께 돈 끌어올겨” vs “김태흠 하던 일 마치게 해줘야지” [6·3 지방선거]

“뭐든 집권당이 해야 유리하던디, 박수현이 집권당인께 돈 끌어올겨.”(충남 공주 산성시장 상인 김모씨)



“김태흠 그 양반이 칼칼하니 일 잘했잖여. 하던 일은 마무리하게 해야지.”(천안 중앙시장 상인 장모씨)

지지 호소 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보가 지난달 28일 보령 중앙시장을 찾은 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 보령=변세현 기자

6·3 지방선거 충남도지사 선거가 막판으로 접어들면서 ‘여당 프리미엄’과 ‘현역 프리미엄’이 정면으로 맞붙고 있다. 충청은 역대 선거마다 민심의 향방에 따라 표심이 요동친 대표적 ‘캐스팅보트’ 지역이다. 선거 초반에는 정권 출범 후 여당에 힘을 실어줘야 한다는 분위기가 우세했지만, 선거가 가까워질수록 보수층 결집이 뚜렷해지면서 판세는 접전 양상으로 흐르고 있다. 역대 지방선거 최고 수준의 사전투표율도 양 진영의 결집세가 만만치 않음을 보여준다.



지방선거 투표를 일주일 앞두고 지난달 27∼28일 충남 천안·공주·보령·서천 등지에서 만난 시민들의 표심은 지역과 세대에 따라 뚜렷하게 갈렸다.



충남 인구의 절반가량이 몰린 천안·아산은 이번 선거의 최대 승부처로 꼽힌다. 중부권 교통 중심지인 데다 신도시를 중심으로 청장년층과 외지 유입 인구가 많아 해안·내륙 지역보다 상대적으로 민주당이 기대를 거는 지역이다. 1일 정청래 대표 등 민주당 지도부가 천안을 찾아 선거대책위원회의를 연 것도 이 같은 전략적 판단에서다.



이 지역에서 만난 시민들 사이에선 대통령 국정운영을 뒷받침하기 위해 여당 후보에게 힘을 실어줘야 한다는 목소리가 적지 않았다. 천안아산역에서 만난 장모(54)씨는 “이재명이 싫었던 사람 중에서도 돌아선 경우가 있는데, 국민의힘은 항상 과거에 집착해 꼬투리 잡으니 발전이 없다”며 “대통령이 하는 굵직굵직한 사안에 거부감이 안 들어 민주당을 뽑을 것”이라고 말했다. 쌍용동에 거주하는 60대 김모씨는 “김태흠은 탄핵이나 계엄에 우유부단하고 확실한 잣대가 없었다”고 했다. 임유진(26)씨도 “내란 정당을 어떻게 찍겠느냐”며 박 후보 지지 의사를 밝혔다.

지난 5월 28일 국민의힘 김태흠 충남도지사 후보의 유세 모습. 보령=변세현 기자

전통적으로 보수세가 강한 서해안 벨트와 내륙 지역에선 현역 지사인 김 후보에 대한 신뢰가 두드러졌다. 국민의힘은 이들 지역에서의 표심 결집을 기대하고 있다. 보령 토박이 백상기(63)씨는 “김 지사는 사심이 없고, 국가를 위해 목숨을 내놓을 준비가 된 사람”이라며 “김태흠은 도민을 위한 도지사였다”고 치켜세웠다. 보령 중앙시장에서 만난 차주창(44)씨도 “행정만큼은 김태흠이 잘했다”며 김 후보의 손을 들어줬다. 고령층에선 보수 진영 전직 대통령의 등판이 결집으로 이어진 모습도 나타났다.



거대 여당에 대한 견제 심리를 드러내는 목소리도 적잖았다. 공주에서 신발가게를 하는 박기순(66)씨는 “전라도부터 서울까지 지금 민주당을 견제할 수 있는 게 없잖냐. 중원에서라도 균형을 만들어야지”라며 “민주당이 법도 마음대로 통과시키고, 자기 죄까지 없애는 공소취소 같은 걸 한다니께 걱정된다”며 김 후보 지지를 밝혔다.

박수현 더불어민주당 충남지사 후보(왼쪽), 김태흠 국민의힘 충남지사 후보. 연합뉴스

다만 두 후보 모두 각자의 연고지에서 마냥 우호적인 평가만 받은 것은 아니었다. 공주에 연고를 둔 박 후보와 보령 출신인 김 후보는 서로 “충남의 아들”임을 내세우고 있지만, 지역민들 사이에선 서운함과 실망감도 적지 않았다. 공주 제민천교 인근에서 만난 70대 김모씨는 “국회의원 하란 건 주민들 명령이란 말여. 의원 된 지 2년 좀 넘었는데 박차고 도지사 하러 나가는 건 배은망덕한겨”라며 박 후보를 향한 불만을 드러냈다.



보령 택시기사 50대 윤모씨는 “김태흠 고향 웅천에 한번 가보라. 그만큼 낙후된 동네가 없다”며 “3선을 했는데, 자기 동네에 4차선 도로도 하나 없는 게 말이 되나”라고 꼬집었다. 서천 특화시장 과일가게 주인 80대 김모씨는 “(시장 화재 이후) 빨리 공사를 마무리한다 했는데, 여적(여태껏) 안 되고 있다. 김 지사한테 실망했다”고 말했다.



금강일보가 한민리서치에 의뢰해 실시한 무선ARS조사(5월 24∼25일)에선 박 후보 46.5%, 김 후보 40.9%로 오차범위 내 접전 양상을 보였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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