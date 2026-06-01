여야, 부산 북구갑·경기 평택을 단일화 무산… 막판까지 신경전 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거에선 최대 격전지로 꼽히는 부산 북구갑과 경기 평택을 등을 중심으로 여야 간 신경전이 고조되고 있다.



부산 북구갑에 나선 후보들은 선거를 이틀 앞둔 1일 나란히 기자회견을 열고 표심 잡기에 나섰다. 더불어민주당 하정우 후보는 자신이 ‘북구의 아들’이라는 점을 내세우며 “고향과 우리나라 아이들을 위해 헌신할 기회를 달라”며 투표를 독려했다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 더불어민주당 하정우 후보(왼쪽부터), 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 1일 부산 연제구 부산시의회와 선거사무소에서 기자회견을 갖고 있다. 연합뉴스

하 후보는 이날 부산 연제구 부산시의회에서 기자회견을 열고 “첨단기술로 아이들에게 나은 세상, 성장의 기회가 있는 선진국을 만드는 데 기여하겠다는 게 소명의식”이라고 말했다. 그는 “AI와 첨단기술로 미래 먹거리를 만들고 북구를 살기 좋게 만든다면 그 성공 사례가 부산·울산·경남 그리고 대한민국으로 확산될 때 우리 아이들에게 성장의 기회가 있는 나라가 될 거라고 생각해 청와대를 내려놓고 출마했다”고 호소했다.



무소속 한동훈 후보는 북구 덕천동 기자회견에서 하 후보와 국민의힘 박민식 후보 양쪽을 동시에 겨누며 “제가 이 역사적인 선거에서 기적적으로 승리한다면 보수가 재건될 것”이라고 호소했다. 한 후보는 “이재명 대통령과 국민의힘 장동혁 당권파가 아바타를 내세워 이번 선거에 뛰어들었다”며 “이 대통령이 대놓고 재판을 없애려 들고, 손가락 까딱까딱하면서 투표용지를 공개하면서 막 나가는 것은 보수가 퇴행한 책임도 크다”고 지적했다. 한 후보는 민주당 부산시당 측이 제기한 조직적 위장전입 의혹에 대해 “마치 쌍팔년도 선거를 보듯이 각종 마타도어를 선거 막판에 난사하고 있다”며 “결국 민주당 정권은 두려워하고 있는 것”이라고 주장했다.



박 후보는 자신이 18·19대 국회의원을 해온 경험자로, 곧바로 북구에 성과를 가져올 유일한 후보라고 강조했다. 그는 북구 만덕동 선거사무소 기자회견에 “서울에서 지역구 쇼핑하다 내려온 한 달짜리 ‘떴다방’ 후보, 원래 사상구 사람이면서 선거용으로 북구 사람인 척 포장하는 후보에게 북구를 내줄 수 없다”며 “유일한 정통 보수 후보에게 뜨거운 지지를 보내 달라”고 말했다. 박 후보는 한 후보를 겨냥해 “본인의 야심을 위해 보수고 나발이고 소모품으로 내팽개칠 후보”라며 “정치적 야심을 위해 북구를 1회용 불쏘시개로 쓰고 있다”고 비판했다.

치열한 유세전 경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보(왼쪽부터), 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보가 1일 각각 평택시 안중읍 안중시장을 찾아 주민들에게 지지를 호소하고 있다. 3파전으로 진행되는 평택을 선거는 세 후보 간의 초접전 양상이 이어지면서 수도권 최대 격전지가 됐다. 평택=뉴스1

단일화 없이 사실상 5파전 구도로 굳어진 경기 평택을 재선거에선 민주당과 조국혁신당의 신경전이 이어졌다. 경기도에 지역구를 둔 민주당 김남희, 이재강, 이건태, 윤종군 의원은 이날 김용남 후보 선거 사무실에서 기자회견을 열고 “중앙정부와 국회, 경기도와 평택시를 연결해 평택의 숙제를 풀어낼 사람이 필요하다”며 “김 후보는 이재명 대통령이 선택하고, 더불어민주당이 공천한 민주당의 후보”라고 강조했다. 이들은 “민주당의 국회의원들이 김용남 후보의 손을 잡고 함께 뛰겠다”고 힘을 실었다.



혁신당은 평택을에서 조국 후보가 당선돼야 합당 논의가 앞당겨질 수 있다고 호소했다. 이해민 사무총장은 “정치 지형에 대해 고려한다면, 통합의 의미를 이재명정부와 함께 만들어 온 조 후보가 당선돼야 그 가치가 가장 빠른 시간 안에 이뤄지지 않을까 생각한다”며 “민주당 지도부가 민주 진영 분열의 씨앗인 의혹 종합선물세트 김용남 후보에 대해 결단해야 한다”고 공세를 폈다. 조 후보는 이날 기자회견에서 범여권 후보 단일화와 관련해 “저의 의지와 별도로 이미 끝났다고 생각한다. 자력으로 승리하겠다”고 밝혔다.



평택을 판세를 박빙으로 보고 있는 민주당은 “조 후보의 당선 여부와 통합 논의는 하등 관계가 없다”고 일축했다. 민주당 조승래 사무총장은 “통합 논의는 당내 그리고 상호간 논의가 진행될 부분이라 (혁신당의 주장은) 억지 주장”이라고 말했다. 조 사무총장은 “평택을 판세에 특별히 큰 변화가 없는 것으로 보고 있다”며 “우리 김 후보가 혁신당의 네거티브 공세와 일부 언론의 검증 공세, 국민의힘의 공격이라는 삼중 공격을 견디며 잘 버티고 있다”고 평가했다.

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