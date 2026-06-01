“평양 광장에 사열대”… 시진핑 방북 임박설

시진핑 중국 국가주석의 방북설이 제기되는 가운데 평양 김일성광장에 사열대로 추정되는 대형 구조물 설치 장면이 포착됐다.

가림막 설치 북한 평양 김일성광장에 대형 구조물을 둘러싼 가림막(노란색 사각형)이 설치되어 있다. 비비언 발라크리슈난 싱가포르 외교장관은 지난달 28일 사회관계망서비스(SNS)인 페이스북에 이 같은 동향이 포함된 평양의 모습을 담은 영상을 공개했다. 페이스북 캡처, NK뉴스

1일 미국의 북한 전문매체 NK뉴스 보도에 따르면 최근 북한을 방문한 비비언 발라크리슈난 싱가포르 외교장관이 지난달 26일 평양 김일성광장에서 촬영한 동영상에 대형 구조물을 둘러싼 가림막과 그 옆에 이동식 크레인이 자리 잡은 모습이 확인됐다.



NK뉴스는 미국 민간위성업체 플래닛랩스의 위성 사진을 통해 가림막의 정확한 위치를 확인한 결과 2024년 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방북 당시 임시로 설치된 석조 사열대가 있던 곳과 동일한 자리라고 설명했다. 이 가림막은 같은 달 24일 위성사진에서는 보이지 않은 만큼 이때 이후 설치 공사가 시작된 것으로 추정된다.



미국 시사주간 타임은 지난달 20일 익명 소식통의 말을 인용해 시 주석이 조만간 북한을 국빈 방문할 예정이라고 보도한 바 있다. 정부 고위당국자도 “시 주석이 곧 북한에 간다는 첩보가 있다”며 방북 가능성을 확인했다. 이에 따라 해당 사열대가 시 주석 환영 행사를 위해 마련되는 것 아니냐는 추측에 힘이 실리고 있다.



NK뉴스는 과거 해외 정상 방문 시 사열대 설치작업 사례를 통해 시 주석 방북 일정을 추측하기도 했다. 푸틴 대통령 방북 때는 방북 8일 전부터 시작됐으며 지난 3월 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령 방북 때는 방북 3일 전부터 설치가 진행됐다는 것이다. 이 매체는 시 주석의 방문이 푸틴 대통령 방북 행사 규모에 가까울 것으로 예상된다며 시 주석이 이달 초 평양에 도착할 수 있다고 말했다.



김일성광장 외에 평양국제공항에도 대형 항공기 여러 대를 수용할 수 있는 공간을 마련하는 모습이 위성사진을 통해 포착됐다. 지난달 28일부터 29일 사이에는 고려항공 소속 항공기 8대가 공항 터미널 북쪽 주기장에서 활주로 건너편 다른 구역으로 이동하기도 했다. NK뉴스는 2024년 푸틴 대통령 도착 9∼10일 전에도 러시아 측 항공기 수용을 위해 공항에서 유사한 조치가 이뤄진 바 있다고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지