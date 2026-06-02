[이코노 브리핑] 하나銀, 월드컵 선전 기원 적금 선보여 외

하나銀, 월드컵 선전 기원 적금 선보여

하나은행이 축구 국가대표팀의 월드컵 성적에 따라 최고 연 11.0% 금리를 제공하는 ‘베스트(BEST) 11’ 적금을 출시했다. 이 적금은 이달 24일까지 3만좌 한도로 판매된다. 가입금액은 매월 1만원 이상 20만원 이하이며, 계약기간은 6개월이다. 기본금리 연 2.0%에 우대금리 최고 연 0.2%, 특별우대금리 최고 연 8.8%로, 최고 연 11.0% 금리 혜택을 받을 수 있다.

‘대금 환급 대신 바우처’ 트립닷컴 제재

공정거래위원회는 환불 대금을 소비자가 결제하지 않은 다른 수단으로 환급한 트립닷컴 트래블 싱가포르 프라이빗 리미티드와 ㈜트립닷컴 코리아에 시정명령, 보고 명령과 함께 과태료 1000만원을 부과하기로 했다고 1일 밝혔다. 국내 트립닷컴 사이트 공동 운영자인 트립닷컴 싱가포르와 트립닷컴 코리아는 2020년 2월부터 지난해 7월까지 소비자들이 항공권 구매를 철회한 1만3010건, 환급액 약 31억5500만원 상당을 소비자들이 결제한 수단 대신 항공사 바우처 형태로 환급했다.

카뱅, ‘생계비통장’ 출시 열흘 새 5만좌

카카오뱅크가 ‘전국민 생계비통장’이 출시 10일 만에 누적 개설 계좌수 5만좌를 돌파했다고 1일 밝혔다. 생계비통장은 압류 방지 기능을 통해 금융 취약계층을 보호하는 상품으로 전 금융기관 중 1곳에서만 만들 수 있다. 카카오뱅크는 입금한도가 정해진 상품에 맞게 화면을 구성하고 편의 기능을 제공하는 점이 인기 비결이라고 분석했다.

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