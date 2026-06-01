팔 바엔 자녀 준다… 양도세 중과 재개에 서울 증여 신청 51% 늘었다

다주택자에 대한 양도소득세 중과가 재개되면서 서울 주요 아파트 단지의 매물 잠김 현상이 심화될 것이라는 관측이 나온다. 뉴스1

다주택자 양도소득세 중과가 재개된 이후 서울 집합건물 증여 신청이 급증한 것으로 나타났다.

1일 법원 등기정보광장에 따르면 양도세 중과가 부활한 지난달 10일부터 28일까지 서울 집합건물 증여를 신청한 내국인은 812명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 534명보다 51% 늘어난 수치다. 집합건물에는 아파트와 연립, 다세대주택, 오피스텔이 포함된다.

증가분의 대부분은 서울에서 나왔다. 같은 기간 전국 증여 신청인은 2172명에서 2548명으로 376명 증가했다. 이 가운데 73%에 달하는 278명이 서울에서 발생한 것으로 확인됐다.

자치구별로는 강남 3구에서 증여가 가장 활발했다. 강남구 80명, 송파구 77명, 서초구 57명 순으로 조사됐다. 광진구는 3명에서 25명으로 733% 급증했고 강동구와 노원구도 각각 200%와 155%의 높은 증가율을 기록했다.

세금 부담을 피하기 위해 매도 대신 자녀 증여를 택하는 다주택자가 늘면서 서울 집합건물 증여 신청이 급증한 것으로 조사됐다. 뉴시스

올해 들어 서울 집합건물 증여 흐름은 가파른 상승 곡선을 그려왔다. 1월 1612명이던 서울 증여인 수는 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 명확히 예고한 직후부터 급증했다. 이후 2월 1772명, 3월 2744명, 4월 4278명으로 불어났다.

중과 시행 이후에도 증여 흐름이 끊기지 않는 건 매도 대신 증여를 고민하던 이들이 시차를 두고 실행에 나서고 있기 때문으로 전문가들은 분석한다.

세금 부담이 커질수록 주택 자체를 자녀에게 넘기는 편이 현금화 후 증여보다 절세 측면에서 유리하다는 판단도 증여 수요를 끌어올리는 요인으로 꼽힌다. 다주택자가 매도할 때 부담해야 할 세금이 수억 원에서 수십억 원까지 늘어난 만큼 처분 자체를 포기하고 자산을 이전하거나 버티는 전략을 택하는 사례가 늘고 있다는 분석이다.

증여 신청이 늘어난 것과 반대로 매물은 빠르게 소진되고 있다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난달 29일 기준 서울 아파트 매매 물건은 6만1761건으로 집계됐다. 중과 시행 직전인 지난달 9일의 68495건보다 9.9% 줄어든 규모다.

매물이 정점을 찍었던 올해 3월 말 약 8만 건과 비교하면 2만 건 가까이 빠진 셈이다. 자치구별로는 서초구와 강동구가 각각 16.6% 감소했고 노원구와 중랑구도 각각 13.7%와 11.9%의 큰 감소폭을 보였다.

게티이미지뱅크

부동산 전문가들 사이에서는 이 같은 현상이 시장 왜곡으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.

정부의 규제 기조가 확고한 상황에서 다주택자들이 대거 증여나 장기 보유를 선택하면 매수세가 강하게 붙지 않더라도 공급되는 매물 자체가 줄어 가격 하락이 어려워진다는 논리다. 이에 따라 거래는 끊기는데 호가만 높아지는 왜곡 현상이 당분간 지속될 수 있다는 관측이다. 다주택자의 매물 잠김 현상이 장기화될 경우 실수요자의 진입 장벽이 더 높아질 수 있다는 해석도 나온다.

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