개항 150주년 부산항, 축제로 물든다

부산항 개항 150주년을 맞아 부산항의 역사적 의미와 상징성을 되새기는 다채로운 기념행사가 펼쳐진다.



부산시는 부산지방해양수산청·부산항만공사와 공동으로 19일부터 20일까지 부산항 일원에서 ‘제19회 부산항축제’를 개최한다고 1일 밝혔다.



올해 부산항축제는 19일 오후 7시 부산항 북항 랜드마크 부지에서 열리는 개막식을 시작으로 다채로운 문화·체험 프로그램을 선보인다. 개막식엔 케이윌과 너드커넥션 등 초대가수의 축하공연과 지난해보다 한층 강화된 규모와 화려함으로 구성된 부산항 불꽃쇼를 통해 축제의 화려한 막을 올린다.



문화·체험행사는 축제기간 선원들이 즐기던 휴식·식사·오락 공간을 현대적으로 재현한 공간인 ‘포트라운지’를 조성하고, 체험존·공연존·푸드존을 운영한다. 또 북항 친수공원 내 수로에서는 문보트·UFO보트·폰툰보트, 수상자전거, 카약 등을 체험할 수 있는 ‘수상레저체험’과 부산항을 배경으로 달리며 밀크폼을 만드는 ‘이색 러닝 포토런’이 진행된다.



특히 북항 친수공원·랜드마크 부지에서 해양 미션투어와 소망배 띄우기, 부산항 잔디책방, 바다사랑 어린이 글짓기·그림 그리기 대회, 우리 배 모형 만들기 체험 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 진행된다.



부산항만공사 사옥 일원에서는 항만안내선 e그린호와 자갈치 크루즈 승선 체험 ‘부산항투어’와 부산항만공사 주관 ‘부산항 선박 공개 체험행사’ 등 항만과 선박을 직접 경험할 수 있는 특별한 프로그램이 마련된다. 체험 프로그램 사전예약은 이날부터 예스24를 통해 순차적으로 시작된다.

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