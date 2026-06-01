이광수, 지예은 남자친구 바타와 인연 공개

배우 이광수가 댄서 바타와의 인연을 전하며 웃음을 자아냈다.

최근 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘핑계고’에는 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’에 함께 출연한 이광수와 지예은, 변우석이 게스트로 등장했다. 이날 콘텐츠에서는 지예은의 연인으로 알려진 댄서 바타와 관련된 이야기가 자연스럽게 화제에 올랐다.

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대화 도중 이광수는 바타를 우연히 실제로 본 적 있다고 언급하자 지예은은 “영통하지 않았나”고 일화를 소개했다. 그는 이광수의 연인 이선빈의 집을 방문했을 당시 이광수와 영상 통화를 하게 됐고 그 과정에서 자신의 남자친구 바타에게도 전화를 연결해 서로 인사를 나누게 됐다고 설명했다.

두 사람은 각자의 연인을 통해 화면으로 처음 인사를 나눈 셈. 이광수는 “저는 그런 거 별로 안 좋아한다”고 설명했지만 유재석은 웃음을 참지 못했다.

이어 이광수와 “의류 매장에서 마주친 적이 있었다”고 언급하자, 지예은이 “이광수가 바타보고 인사를 하지 않았다고 말했다”고 전했다. 이에 그 이야기가 나오자 지예은이 곧바로 바타에게 영상 통화를 걸어 인사를 시켰다고 덧붙였다.

이에 대해 이광수는 자신이 먼저 통화를 요청한 것은 아니라고 해명했다. 그는 단순히 과거에 매장에서 만난 적이 있었는데 서로 인사를 나누지 못했다는 이야기를 했을 뿐이라고 설명했다.

지예은은 당시 바타가 먼저 인사를 건네지 못한 이유도 전했다. 바타는 이광수가 자신을 알아보지 못할 것이라고 생각해 선뜻 말을 걸기 어려웠다고 했다는 것이다.

유재석 역시 이에 공감하며 “상대를 알아봤더라도 혹시 자신을 모를 수 있다는 생각에 괜히 불편하게 하는 건 아닐지 생각하게 된다”고 말했다.

이광수가 해당 일화를 기억한 이유로 “난 너무 팬인데”라면서 과거 바타가 출연한 프로그램을 통해 그를 알고 있어 서운함이 컸다는 마음을 들었다.

이야기를 나누는 출연진들을 본 누리꾼들은 “넷이 얼마나 친해진 건지 감도 안 온다”, “여동생 연애 썰에 싸늘한 오빠들이 웃기다”, “현실 여동생과 오빠들 같다”는 반응을 남겼다.

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