한양사이버대학교 2학기 신·편입생 모집

한양사이버대학교(총장 이기정)가 1일부터 올해 2학기 신·편입생 모집을 시작한다고 밝혔다. 이번 모집은 다음달 16일 오후 9시까지 진행된다.

한양사이버대학교는 현재 39개 학사과정과 석사 및 박사과정으로 2개 대학원 9개 전공을 운영하고 있다. 한양사이버대학교는 이들 전공에 학생 맞춤형 케어 시스템을 운영하고 있는 것을 강점으로 꼽았다. 시공간의 제약 없이 언제 어디서나 손쉽게 수강할 수 있는 스마트 러닝 시스템을 기반으로, 선후배를 잇는 멘토링 프로그램과 중도 포기 없이 학업을 완수할 수 있도록 돕는 학업코칭 프로그램 등이 운영되고 있다.

원격 대학의 한계를 극복하기 위해 한양대학교 캠퍼스 내 오프라인 도서관, 강의실 등 인프라 공유는 물론, 학과별 온·오프라인 특강, 학술 세미나, 동아리 활동 등을 활발히 지원하고 있다.

한양사이버대학교는 직장인, 주부, 만학도, 소상공인 등 다양한 계층을 위한 맞춤형 교내 장학금도 운영하는 중이다. 소득 연계형 국가장학금과의 중복 수혜를 통해 실질적인 등록금 부담을 크게 낮추는 장학 선순환 구조를 만들고 있다. 이외에도 산업체 위탁 교육 협약 기관 근로자를 위한 산업체위탁전형, 부사관 및 장교 등 군 장병들을 위한 군위탁전형 등 다양한 정원 외 특별전형이 있다.

성적, 가정형편곤란계층, 장애인, 봉사, 학과추천, 근로, 멘토링 장학, 한양 가족 장학 등은 교내외 장학 과정을 운영하고 있어 지난해 기준 장학금 총 261억원을 1만5970명에 지급했다.

2학기 학부 신입학 지원은 고등학교 졸업(예정)자 이상이면 누구나 가능하다. 편입학은 전문대 졸업자 또는 4년제 대학 일정 학점 이상 이수자라면 지원할 수 있다. 수능 성적이나 내신 등급 대신 자기소개서, 학업계획서 및 학업수행검사(온라인)를 통해 합격자를 선발한다.

한양사이버대학원은 지난달 18일부터 이달 19일까지 정원내 일반전형에서 석사과정 69명, 박사과정 50명을 모집한다. 정원외 전형으로는 군위탁전형, 산업체위탁전형, 외국인 전형을 모집하고 있다. 군위탁전형의 경우 대한민국 육·해·공군 소속 군인 및 군무원 중 취학 추천을 받은 자가 입학지원이 가능하며, 입학금 면제와 수업료 50% 감면 혜택이 있다. 산업체위탁전형의 경우 위탁협약을 체결한 기관에 재직중인 경우에만 지원이 가능하며, 입학금 면제와 수업료 30% 감면 혜택이 있다. 외국인전형의 경우 부모가 모두 외국인인 외국인만 지원이 가능하며, 1년간 수업료 30% 감면 혜택이 있다.

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