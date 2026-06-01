한국 선거 탐방 왔어요! [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

11개국 선거기관 관계자로 구성된 국제선거참관단이 1일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거홍보관을 방문, 투표지 분류기 시연을 보고 있다.

11개국 선거기관 관계자들로 구성된 국제선거참관단이 1일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거홍보관을 방문했다.

11개국 선거기관 관계자로 구성된 국제선거참관단이 1일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거홍보관을 방문, 투표지 분류기 시연을 보고 있다.

11개국 선거기관 관계자로 구성된 국제선거참관단이 1일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거홍보관을 방문, 사전투표 시연을 보고 있다.

중앙선관위에 따르면 참관단은 이날 선거홍보관에서 우리나라 선거제도의 발전 과정과 선거관리 업무 전반에 대한 설명을 들은 뒤 주요 전시시설을 둘러봤다.

참관단은 선거홍보관에 전시된 역대 선거 관련 자료와 선거 장비 등을 살펴보고, 중앙선관위 관계자들로부터 선거관리 제도와 운영 현황에 대한 설명을 청취했다.

11개국 선거기관 관계자로 구성된 국제선거참관단이 1일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거홍보관을 방문, 기표소 체험을 하고 있다.

11개국 선거기관 관계자로 구성된 국제선거참관단이 1일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거홍보관을 방문, 기표소 체험을 하고 있다.

이번 방문은 한국의 선거관리 경험과 제도 운영 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 참관단은 선거홍보관 관람에 이어 선거 관련 시설을 방문하며 한국의 선거관리 체계를 살펴볼 예정이다.

중앙선관위는 외국 선거기관 관계자와 국제기구 관계자 등을 대상으로 선거관리 경험을 공유하고 국제 협력을 확대하기 위한 다양한 교류 프로그램을 운영하고 있다.

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