회생 터널 끝낸 한국피자헛…‘PH코리아’ 체제로 시장 지배자 재탈환 의지

한국피자헛의 새 가맹본부인 ‘PH코리아’가 1일 공식 출범했다.

한국피자헛의 새 가맹본부인 ‘PH코리아’가 1일 공식 출범했다. PH코리아 제공

가맹점주들이 제기한 부당이득금 반환 청구 소송 패소 후, 자금난을 겪던 한국피자헛은 2024년 12월 법원에 기업회생을 신청했다.

지난 3월 서울회생법원에서 영업양도 허가를 받은 데 이어 지난달 영업양수도 절차가 완료되면서 국내 피자헛 사업은 PH코리아 체제 아래 새 출발을 하게 됐다.

윈터골드와 케이클라비스인베스트먼트의 합작 설립 회사인 PH코리아는 국내 피자헛 브랜드 운영을 담당한다. 윈터골드를 이끄는 조원홍 대표가 이사회 의장을 맡았다.

현대자동차 마케팅 총괄 최고책임자(CMO)을 지낸 조 의장은 제네시스 브랜드를 창설해 글로벌 시장에 안착시킨 성과가 있다.

조 의장은 전국 가맹점주들에게 보낸 글에서 “회생 절차라는 엄혹하고 힘겨운 터널 속에서도 자리를 지킨 가맹점주들이 없었다면 피자헛의 오늘과 내일은 존재할 수 없었을 것”이라고 밝혔다.

이어 “가맹점의 이익을 이사회 경영 감독의 최우선 가치로 삼겠다”며 “대한민국 식음료 시장에서 피자헛의 위상을 회복하고 브랜드 가치를 높이겠다”고 각오를 다졌다.

그러면서 “최상의 식자재와 레시피 혁신으로 고객들이 감탄하도록 하겠다”며 “이러한 변화가 현장에서 느껴지도록 이사회의 이름으로 보장하겠다”고 약속했다.

계속해서 “모든 역량과 경영 지식을 쏟아 피자헛 브랜드를 다시 한번 시장의 지배자이자, 가맹점주님들이 가장 자랑스러워하는 일터로 만들어 내겠다”고 말했다.

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