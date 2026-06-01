5월단체, 스벅 본사에 ‘탱크데이’ 진상조사 촉구 서한 보내

파문이 확산되고 있는 스타벅스 코리아의 5·18 ‘탱크데이’ 마케팅 사태와 관련해 5·18기념재단과 공법 3단체(부상자회·공로자회·유족회)는 미국 스타벅스 본사에 진상조사를 촉구하는 항의 서한을 보냈다.

서울의 한 스타벅스 매장. 뉴스1

1일 5·18기념재단과 공법 3단체에 따르면 재단과 단체는 미국 스타벅스 본사 최고경영자(CEO)와 이사회 앞으로 보낸 영문 서한에서 철저한 진상조사와 책임자 문책, 공식 사과를 촉구했다.

이들은 서한에서 “5·18민주화운동은 대한민국 민주주의의 상징이자 유네스코 세계기록유산으로 등재된 숭고한 역사”라며 “스타벅스 코리아가 5·18 기념일을 앞두고 군부 독재의 폭력 진압을 연상시키는 탱크를 활용한 마케팅을 진행해 희생자와 유가족, 시민들에게 큰 상처를 남겼다”고 주장했다.

이들은 이어 “스타벅스가 전 세계적으로 다양성과 인권, 사회적 책임을 핵심 가치로 내세우고 있음에도 한국 운영사인 이마트(신세계그룹)의 행위가 글로벌 브랜드 가치와 명성을 심각하게 훼손했다”며 “본사 차원에서 결코 묵과해서는 안 될 사안”이라고 지적했다.

스타벅스 코리아와 이마트의 마케팅 기획·승인 과정에 대한 철저한 조사와 함께 한국 운영사에 대한 책임 추궁 및 제재, 공식 사과와 재발 방지 대책 마련 등을 요구했다.

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