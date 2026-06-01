SK하이닉스 청주 공장서 불소 일부 누출…“초기에 진화, 생산 차질 없어”

SK하이닉스 청주사업장에서 화재 및 가스 누출 사고가 발생했으나, 핵심 메모리 반도체 생산에는 차질이 없는 것으로 확인됐다.

SK하이닉스 M15 공장.SK하이닉스 제공

1일 소방 당국과 SK하이닉스에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 SK하이닉스 청주사업장 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 연결 통로 부근 가스룸에서 불이 났다.

스프링클러가 작동되면서 불길은 잡혔지만 독성 물질인 불화수소 일부가 누출돼 7명이 사내 부속 병원으로 이동해 치료를 받았다.

SK하이닉스 측은 “일부 근로자가 눈 따가움 증세를 호소했고, 특이 증세가 없는 인원을 포함해 가스 누출 영향권 내에 있던 인원 전원을 예방적 차원에서 검진을 진행했다”고 설명했다.

화재 당시 누출된 소량의 불소 가스에 대비해 SK하이닉스는 즉각 전 구성원 3600명 가량을 안전하게 대피시켰다.

생산 장비 가동에는 문제가 없으며 생산 차질도 없는 것으로 전해졌다.

SK하이닉스는 “사고 즉시 매뉴얼대로 대피를 완료했고, 현재 환경정화 장비를 가동해 현장 방재 작업을 진행 중”이라며 “현장 안전 점검이 완벽하게 마무리되면 구성원들을 정상적으로 복귀시킬 예정”이라고 말했다.

이어 “장비 가동엔 문제가 없어 생산 차질은 없다”며 “가스 배관에서 문제가 발생한 것으로 추정하고 정확한 경위를 조사할 예정”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지