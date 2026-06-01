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암 투병 중 보이스피싱범 잡은 ‘영웅’ 정세원 순경, 경장 승진

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청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com

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대장암 4기 휴직 중 1700만원 피해 막아
정 경장 “다시 못 돌아올 줄 알았던 일터”

암 투병 중에 보이스피싱 현금수거책을 붙잡아 시민의 소중한 재산을 지켜냈던 정세원 순경이 마침내 병마를 이겨내고 ‘경장’ 계급장을 달았다. 순경 임용 6년 만이다.

 

충북 청주상당경찰서는 1일 경찰서 3층 소회의실에서 정 순경 승진임용식을 개최했다고 밝혔다. 이날 임용식에는 정 경장의 부모와 동료 등이 함께했다. 이 자리에서 전귀성 청주상당경찰서장은 “평소 동료들로부터 성실하고 성품이 바른 직원이라는 칭찬을 귀가 닳도록 들었다”며 “정 경장의 쾌유를 바랐던 전 직원의 응원에 힘입어, 앞으로도 아프지 않고 건강하게 치안 현장을 함께 지켜주길 바란다”고 축하했다.

충북 청주상당경찰서에서 1일 정세원 경장 승진임용식이 열렸다. 청주상당경찰서 제공
충북 청주상당경찰서에서 1일 정세원 경장 승진임용식이 열렸다. 청주상당경찰서 제공

정 경장의 승진은 인고의 시간을 견뎌낸 결실이다. 2023년 대장암 4기 판정을 받고 휴직한 채 고향인 전북 익산에서 힘겨운 항암 치료를 이어가고 있었다. 가슴에 항암제 투여를 위한 기구(케모포트)를 삽입해 몸을 제대로 움직이기도 힘든 상황이었다.

 

‘경찰의 촉’은 병마도 꺾지 못했다. 당시 익산의 한 은행 현금자동인출기(ATM)를 찾았던 정 경장은 자신의 앞에 서 있던 30대 남성이 “입금이 오래 걸리니 먼저 하시라”며 차례를 양보하자 직감적으로 범죄임을 알아차렸다. 과거 1년간 지능범죄수사팀에서 보이스피싱 사건을 담당했던 경험이 발동한 것이다. 다량의 현금을 송금할 때 주변의 눈치를 보는 수거책들의 특성을 꿰뚫어 본 기지였다.

 

정 경장은 즉시 남성을 가로막고 “어디에 얼마나 입금하느냐” “텔레그램 지시를 받았느냐”며 끈질기게 추궁했다. 수상함을 감지하고 경찰 신분을 밝힌 뒤 확인한 남성의 가방 안에는 봉투 3개에 나뉘어 담긴 현금 1700만원이 들어있었다. 정 경장의 신속한 대처와 기지로 1700만 원 상당의 보이스피싱 피해를 전액 예방하고 현장 변제를 도울 수 있었다. 몸을 돌보지 않은 그의 활약은 당시 언론과 경찰청 유튜브를 통해 알려지며 국민에게 큰 감동을 안겼다.

힘든 투병 생활과 휴직기를 거쳐 건강한 모습으로 제자리에 돌아온 정 경장은 동료들에게 공을 돌렸다. 정 경장은 승진 소감에서 “투병 당시에는 몸이 너무 아파 다시는 이곳 상당경찰서로 돌아오지 못할 줄 알았다”고 회상했다. 이어 “가장 힘든 순간마다 잊지 않고 응원해 준 많은 동료가 있었기에 기적처럼 이 자리에 다시 설 수 있었다”며 “늘 감사한 마음을 잊지 않고, 앞으로도 묵묵히 맡은 바 임무를 다하는 바른 경찰이 되겠다”고 말했다.


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