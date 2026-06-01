SK하이닉스 청주공장 화재…3600명 대피∙11명 병원 이송

충북 청주에 있는 SK하이닉스 청주 4캠퍼스에서 불이나 직원 수천명이 대피하고 일부 직원이 병원으로 이송되는 소동이 벌어졌다.

1일 소방당국과 SK하이닉스에 따르면 이날 오전 10시32분쯤 청주시 흥덕구 외북동 K하이닉스 청주 4캠퍼스 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 화재가 발생했다. 불은 스프링클러가 작동하면서 약 10분 만에 자체 진화됐다.

청주 SK하이닉스. SK하이닉스 제공

화재 여파로 반도체 생산 공정에 사용되는 독성 가스인 불소가 가스룸 내부에 일부 퍼졌다. 소방당국이 현장에서 측정한 결과 가스룸 내부의 불소 농도는 5ppm으로 감지됐다.

이 사고로 당시 현장 인근에 있던 작업자 등 직원 11명이 정확한 진단과 이상 여부 확인을 위해 사내 부설 병원으로 이송됐다. 이 중 5명은 눈 따가움 증세를 호소했으며 나머지 직원들은 특별한 증상이 없었으나 가스 누출 영향권에 있어 정밀 검진을 받기 위해 이송된 것으로 알려졌다.

사고가 발생하자 SK하이닉스 측은 만일의 사태에 대비해 M15 공장과 M15X 공장에 있던 전 직원 3600여 명을 긴급 대피시켰다. 이후 대피 명령은 환경정화 장비를 활용한 방재 작업과 공기질 측정 등 안전 점검이 완료된 뒤 약 1시간30분 만에 해제돼 직원들은 현장으로 복귀했다.

소방당국과 SK하이닉스 측은 가스 배관에서 문제가 발생해 화재와 누출로 이어진 것으로 추정하고 정확한 사고 경위와 원인을 조사 중이다. SK하이닉스 관계자는 “적은 양의 가스가 가스룸 내부에만 퍼졌을 뿐 공장 외부로 유출되지는 않았다”며 “공장 내 장비 가동에는 문제가 없어 반도체 생산 차질은 없다”고 밝혔다.

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