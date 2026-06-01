정청래, 대전 한화에어로 폭발사고에 “모든 후보 유세 금지”

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 1일 충남 천안시 민주당 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장은 1일 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고가 발생하자, 전국 지방선거 민주당 후보·캠프에 로고송 사용·율동 금지에 이어 후보 유세 중단을 긴급 지시했다.

민주당은 이날 사고 이후 공지를 통해 “정청래 민주당 당대표는 대전 한화에어로스페이스 사고와 관련해 전국의 민주당 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동 금지를 긴급 지시했다”고 전했다.

또 민주당은 추가 공지를 내고 “정 대표는 대전 한화에어로스페이스 사고와 관련해 전국의 민주당 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동 금지는 물론 전국의 모든 후보들에게 유세 중단을 긴급 지시했다”고 알렸다.

정 위원장은 이날 낮 페이스북에 한화에어로스페이스 대전사업장에 폭발 사고가 발생했다는 기사 제목을 공유하고 “제발 큰 피해가 없었으면 좋겠다”며 “관계당국에서 신속하게 구조와 진화를 위해 최선을 다해주시길 바란다”고 했다.

앞서 충남 천안 박수현 충남지사 후보 선거사무소에서 현장 중앙선대위원회의에 참석한 정 위원장은 충북 괴산군으로 이동해 신용한 충북지사·이차영 충북 괴산군수 후보 유세 현장을 찾았다.

다만 정 위원장은 “대전 한화에어로스페이스에서 굉장한 사고가 났다. 제가 민주당 전국에 있는 (후보 캠프에) 선거운동 로고송, 율동 금지를 긴급 공지했다. 선거운동을 열심히 하는 분들께선 중앙당 지침에 따라주시고 차분해졌으면 좋겠다”며 “약속을 지킨다는 차원에서 (유세 현장에) 오긴 왔지만 제 마음만 전달하고 가야겠다”고 했다.

이어 “한 사람 생명이 우주와 천하같다고 했다. 지금 인명 피해가 6명으로 추정되고 있는데 아직 확인되지 않고 (있고) 불길 속에서 생사가 왔다갔다하는 이 마당에 우리가 기존 방식대로 선거운동을 할 수는 없는 일”이라며 “국가의 책무도 국민 생명과 안전을 지켜드리는 일이 제1의 덕목이고 가장 중요하다”고 말했다.

그러면서 “화마와 싸우고 있는 소방당국 관계자들의 안전도 빌어달라. 그래서 대한민국이 좀 더 안전한 나라 돼야 하기 때문에 그런 마음을 하나로 모아달라”고 덧붙였다.

한편 소방당국에 따르면 이날 오전 대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생했다.

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