오세훈 “정원오, 허수아비·함량 미달… 지지자 자존심에 상처”

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 1일 더불어민주당 정원오 후보를 겨냥해 “대통령에게 순종적인, 코드 맞추기에 열중하는 유형의 시장이 될 것”이라고 거듭 공세를 폈다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역 인근에서 릴레이 순회유세 전 취재진 질의에 답하고 있다. 뉴시스

오 후보는 이날 서울 성북구 월곡역 인근에서 기자들과 만나 “정치인의 메시지는 입에서 나오는 말보다도 그동안의 행적, 발자취, 업적, 성과로 평가받는 것이 가장 정확하다”며 “그동안 정 후보의 행보를 유심히 지켜본 유권자들이라면 준 임명직 허수아비 시장이 될 수밖에 없다는 사실은 이미 판단이 끝나셨을 것”이라고 강조했다.

오 후보는 “저는 그간 부동산 참사 원인이 이재명정부의 잘못된 정책에 있다는 것을 분명히 해왔고 첫 국무회의 때 이 점을 바로잡기 위해 노력하겠다는 말씀을 지금도 분명하게 드리고 있다”며 “그러나 정 후보는 그 점에 대해서 단 한 번도 명확하게 입장을 밝힌 바가 없다”고 지적했다.

오 후보는 정 후보가 이명박·박근혜 전 대통령 유세를 두고 ‘과거 세력’이라고 언급한 것에는 “전직 대통령들이 전국 선거를 돕고 있는 것은 역할 분담이 매우 전략적으로 이뤄지고 있는 것”이라며 “아마 정 후보가 그렇게 이야기한 것은 본인한테 (전직 대통령 유세가) 부담스럽고 선거 막바지에 지지율이 출렁이기 때문에 불안해서 그런 평가를 한 것 아닌가 싶다”고 목소리를 높였다. 그는 이어 “서울시민은 함량 미달의 준비 부족 후보에게는 서울을 맡기지 않는다”며 “과거 세력이니 미래 세력이니 말재간을 부릴 때가 아니다. 지난 한 달여의 선거 기간 동안 정 후보가 보여준 능력은 함량 미달, 그야말로 시민의 기대에 미치지 못하고 있다”고 맹폭했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역 인근에서 릴레이 순회 유세를 열고 지지 호소를 하고 있다. 뉴시스

오 후보는 특히 “정 후보를 뽑고 싶어 했던 민주당 지지자조차도 끝까지 토론을 회피하는 모습을 보면서 아마 지지하고 싶은 생각을 많이 철회하지 않을까 생각한다”며 “본인이 지지하는 정당의 후보를 보면서 자존심과 자부심에 상처를 입지 않았을까 하는 생각을 하게 된다”고 날을 세웠다.

오 후보는 정 후보와 유세에 나선 민주당 우형찬 서울 양천구청장 후보의 이른바 ‘아기 뽀뽀 강요’ 논란에는 “우 후보가 그런 행동을 할 때 정 후보는 그냥 웃고 있었다”며 “문제의식이 있었다면 그 자리에서 제지해야 하는 상황이었음에도 불구하고 그런 모습이 전혀 없었다”고 직격했다.

오 후보는 이재명 대통령이 사회적 참사의 피해자와 유가족을 모욕하는 행위를 엄단하겠다고 밝힌 것에는 “사회적 참사에 대해 조롱하는 글을 올리는 건 엄벌 받아 마땅하다”면서도 “대통령의 언어는 절제되고 신중하고 포용적이며 화합적이어야 한다”고 말했다. 그러면서 “지방선거 국면이 당초 압승 분위기에서 박빙 국면으로 흐르자 대통령께서 어떤 형식으로든 의사를 자주 표출하는 모습은 선거에 관여하려는 모습, 국민들을 갈라치기 하려는 모습으로 비춰질 수밖에 없다”고 주장했다.

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