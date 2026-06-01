광주서 피부과 시술받던 40대 여성 혼수상태

광주에서 피부과 시술 중 의료사고를 내 환자를 혼수 상태에 빠뜨린 피부과 원장과 간호사가 경찰 조사를 받고 있다.

광주경찰청은 업무상과실치상 혐의로 40대 피부과 원장 A 씨와 간호사 등 2명을 입건했다고 1일 밝혔다.

광주경찰청. 뉴시스

경찰에 따르면 이들은 올 4월 24일 광주 북구 소재의 한 피부과에서 40대 여성 B씨에게 리프팅 시술을 진행하던 중 심정지 상태에 이르게 한 혐의를 받고 있다. 당시 B씨는 프로포폴 마취제를 투약한 뒤 리프팅 시술을 받고 있었는데, 의료진들은 마취제 투입 후 산소포화도와 혈압·호흡 등 활력징후를 제대로 관찰하지 않았다.

또 환자 상태에 따른 적절한 조치 또한 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다. B씨는 심폐소생술을 받으며 대학병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못하고 있다.

A씨는 경찰에서 의료과실을 시인했고, 시술에 참여했던 간호사도 피의자로 함께 입건됐다.

경찰은 수사를 마무리하면 A씨 등을 검찰에 송치할 방침이다.

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