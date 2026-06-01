시진핑 곧 방북하나…"김일성광장에 사열대 추정 구조물 설치중"

시진핑 중국 국가주석의 방북설이 나오는 가운데 평양 김일성 광장에 사열대로 추정되는 대형 구조물이 설치 중인 장면이 포착됐다고 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 1일 보도했다.



최근 북한을 방문한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교부 장관이 지난달 26일 평양에서 촬영한 동영상을 보면 김일성 광장 앞쪽에 대형 구조물을 둘러싼 가림막과 그 옆에 이동식 크레인이 자리 잡은 모습이 확인된다.

지난 2024년 푸틴 러시아 대통령 방북 환영식 때 김일성광장에 설치된 석조 사열대 모습. 조선중앙통신연합뉴스

NK뉴스는 가림막 설치 위치를 미국 민간위성업체 플래닛랩스의 위성 사진으로 확인했다며 지난 2024년 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방북 당시 임시로 설치된 석조 사열대가 있던 곳과 동일한 자리라고 설명했다.



이 가림막은 같은 달 24일 위성사진에서는 보이지 않은 만큼 이때 이후 설치 공사가 시작된 것으로 추정된다.



NK뉴스는 사열대 설치 작업이 푸틴 대통령 방북 때는 방북 8일 전부터 시작됐으며 지난 3월 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 방북 때는 방북 3일 전부터 설치가 진행됐다고 말했다.



그러면서 시 주석의 방문은 푸틴 대통령 방북 행사 규모에 가까울 것으로 예상된다며 시 주석이 이달 초 평양에 도착할 수 있다고 말했다.



아울러 평양 국제공항 주변 위성 사진에는 대형 항공기 여러 대를 수용할 수 있는 공간을 마련하는 모습이 잡혔다. 구체적으로 지난달 28일부터 29일 사이 고려항공 소속 항공기 8대는 공항 터미널 북쪽 주기장에서 활주로 건너편 다른 구역으로 이동했다.



NK뉴스는 2024년 푸틴 대통령 도착 9∼10일 전에도 러시아 측 항공기 수용을 위해 공항에서 유사한 조치가 이뤄진 바 있다고 전했다.



미국의 시사주간 타임은 지난달 20일 익명의 소식통을 인용해 시 주석이 조만간 북한을 국빈 방문할 예정이라고 보도한 바 있다. 정부 고위당국자도 "시 주석이 곧 북한에 간다는 첩보가 있다"며 방북 가능성을 확인했다.

<연합>

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