국힘 “‘정원오·박찬대 방지법’ 추진…토론 회피·거짓 이력 안돼” [6·3의 선택]

국민의힘이 1일 더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 박찬대 인천시장 후보를 겨냥한 입법을 당론으로 추진하겠다고 밝혔다.

국민의힘 송언석 원내대표는 이날 국회에서 6·3 지방선거 대국민 호소 기자간담회를 열고 “선거가 끝나면 당에서 ‘정원오 방지법’과 ‘박찬대 22촌 사칭 사기방지 3법’을 추진하고자 한다”고 말했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 1일 국회에서 열린 6·3 지방선거 대국민 호소 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

송 원내대표는 “정원오 방지법은 시·도지사 후보의 토론을 최소 3회 이상으로 의무화하는 방향으로 공직선거법을 개정하는 내용”이라고 설명했다. 국민의힘은 그간 정 후보가 토론을 회피하고 있다고 비판해 왔다. 현행법은 시·도지사 선거의 법정 토론회를 선거운동 기간 중 1회 이상만 개최하도록 규정하고 있다.

송 원내대표는 ‘박찬대 22촌 사칭 사기방지 3법’과 관련해서는 “선거 후보자 등록 시 구체적인 촌수와 관계를 명시해 유권자를 기만하지 못하도록 하고 재직 중인 공직자들이 혈연관계를 허위 조작하지 못하도록 하는 내용”이라고 했다. 송 원내대표는 “독립운동가의 이름과 명예를 허위로 더럽히는 행위를 처벌하는 내용도 포함시킬 예정”이라며 “토론을 회피하고 거짓 이력으로 선거를 혼탁하게 만드는 민주당 후보자들을 심판하고 정정당당한 선거 문화를 정착시키기 위해 노력을 다하겠다”고 강조했다.

송 원내대표는 6·3 지방선거 본투표를 이틀 앞둔 이날 국민들에게 지지를 거듭 호소하기도 했다. 그는 “범죄를 저지른 사람이 떵떵거리고 범죄를 파헤친 사람은 벌을 받는 나라, 정권 편에 서면 무죄가 되고 정권에 불편하면 유죄가 되는 나라, 빚 안 갚는 사람이 혜택을 받고 성실하게 빚 갚는 사람이 불이익을 받는 나라가 이재명 정권이 만들고 있는 대한민국의 현주소”라고 목소리를 높였다.

그는 “국민의힘이 많이 부족한 점 잘 알고 있고 송구하게 생각하며 반성한다”면서도 “바람 앞에 놓인 대한민국만은 지켜줘야 하지 않겠나. 넘치는 힘을 주체하지 못하고 권력의 맛에 도취한 집권세력에게 제어 버튼 한 번은 눌러줘야 하지 않겠나”라고 호소했다. 이어 “권력은 투표하는 국민을 두려워하고 자신의 권리를 포기하는 국민을 두려워하지 않는다”며 “착한 사람이 성공하고 나쁜 사람이 벌받는 나라, 성실한 사람이 존중받고 나쁜 짓을 저지른 사람이 대가를 치르는 나라를 소중한 한 표로 만들어 달라”고 덧붙였다.

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