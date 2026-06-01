WKBL 연봉 ‘퀸’은 KB ‘국보급 센터’ 박지수…1억원 이상 총 29명

청주 KB스타즈 센터 박지수 선수. 한국여자농구연맹(WKBL) 제공

청주 KB스타즈의 ‘국보급 센터’ 박지수가 2026~2027시즌 선수 연봉 총액 1위에 올랐다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 31일 오후 5시 기준으로 마감된 2026~2027시즌 선수 등록 결과를 발표하고, 6개 구단의 연봉 및 선수 구성 현황을 공개했다. 신인 및 아시아쿼터 선수를 제외한 등록 선수는 총 81명으로, 지난해와 같은 규모다.

구단별로는 KB가 16명으로 가장 많았고, 아산 우리은행이 12명으로 가장 적었다.

연봉 총액(수당 포함) 기준 최상단에는 KB 박지수가 이름을 올렸다. 박지수는 FA 계약을 통해 연봉 3억원, 수당 2억원 등 총 5억원에 계약하며 리그 최고 대우를 받았다.

2025~2026시즌 팀의 통합 우승을 이끈 박지수는 기존 1위였던 우리은행 김단비(4억5000만원)를 제치고, 2021~2022시즌 이후 처음으로 연봉 총액 1위에 복귀했다.

이번 시즌 연봉 총액 1억원 이상 선수는 29명으로, 지난해(33명)보다 4명 줄었다. KB에서는 이채은(1억5000만원)과 송윤하(1억원)가 처음으로 억대 연봉 선수 명단에 포함됐다.

샐러리캡 운용에서는 구단별 편차가 뚜렷했다. 6개 구단 평균 소진율은 86.25%로, 지난해 95.17%보다 8.92%포인트 하락했다.

구단별로는 부산 BNK 썸이 99.79%로 가장 높았고, 인천 신한은행 에스버드가 74%로 가장 낮았다.

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