카카오 창사 첫 파업 현실화…노조 “10일 5개 법인 4시간 파업”

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조) 조합원들이 지난달 20일 경기도 성남시 판교역 광장에서 ‘2026 임단협 승리 결의대회’를 열고 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

카카오 노동조합이 6월 10일 4시간 부분파업과 판교역 일대를 행진하는 집회를 진행한다고 1일 밝혔다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(크루유니언)는 이 같은 내용의 파업 일정과 요구사항을 담은 입장문을 냈다.

노조는 “10일 4시간 부분파업 및 판교 집회를 진행할 예정”이라며 “즉각적인 전면 파업이 아닌 4시간 부분파업을 진행하고 추후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 강화할 것”이라고 말했다.

노조는 구성원들의 고용 안정 확보를 핵심 요구사항으로 꼽았다.

노조는“카카오지회의 핵심 요구는 지속적인 경영 실패로 인한 매각, 분사, 구조조정을 멈추고 고용 안정을 확보하는 것과, 잘못된 의사결정으로 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선”이라고 주장했다.

이어 “일상 생활에 밀접하게 연결된 카카오톡을 비롯한 여러 서비스의 중단이나 문제가 발생할 경우 우려가 큰 것으로 안다”며 부분파업 진행 배경을 설명했다.

앞서 노조는 카카오 본사 노사가 성과급 등 보상 체계를 두고 5월 27일 경기지방노동위원회에서 진행한 2차 조정이 결렬되자 이달 파업을 진행하겠다고 예고했다. 이후 노조는 6월 10일 오전 9시부터 오후 4시까지 경기 성남시 판교역 일대에서 유스페이스까지 진행하는 1200명 규모의 집회를 경찰에 신고했다.

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