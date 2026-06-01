박준금, 인생 최대 몸무게 ‘48kg’…다이어트 김밥 공개

배우 박준금이 자신만의 식단 관리 비법이 담긴 김밥을 선보이며 출연진들의 놀라움을 자아냈다.

지난 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 박준금의 집을 방문한 탁재훈, 최진혁, 허경환의 모습이 그려졌다. 박준금은 손님들을 위해 직접 김밥을 만들겠다며 주방으로 향했다.

지난 31일 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 박준금. SBS Entertainment

박준금은 “이거는 다이어트 김밥이다”고 자신이 만드는 김밥을 소개했다. 그는 “중요한 일이 있거나 광고 촬영이 있으면 보름 정도는 즐겨 먹는 식단이다”고 설명하며, 몸이 쉽게 붓지 않는 데 도움이 된다고 덧붙였다.

이에 허경환은 “우리는 중요한 일정이 없는데”라며 아쉬움을 표현했고, 탁재훈은 “우린 좀 부어도 된다”고 답해 이를 본 패널들의 웃음을 자아냈다.

박준금은 ‘48kg’이 인생 최고 몸무게라고 설명했다. 이날 방송 출연 당시 그의 몸무게는 43kg이라고. 출연진들은 “평생 관리하시는 구나”라고 감탄했다. 허경환은 “평생 다이어트 김밥만 드셨나”라고 농담했다.

출연진을 더욱 놀라게 한 것은 김밥 속 밥의 양이었다. 완성된 김밥을 살펴보던 최진혁은 “밥이 거의 없다”고 놀라움을 감추지 못했다. 이에 박준금은 탄수화물 섭취를 줄이는 대신 계란과 당근을 넉넉히 넣어 포만감을 높이는 방식이라고 설명했다.

그러면서 그는 “다이어트니까 너무 배부르게 먹으려고 생각하면 안 된다”고 음식을 대할 때도 체중 감량을 생각하는 마음가짐을 드러냈다.

한편 박준금은 경희대학교 무용학사로 알려졌다. 그는 1982년 KBS2 주말 연속극 ‘순애’로 데뷔했다.

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