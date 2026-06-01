'군체' 2주차 주말 100만명 육박…누적 400만명 가시권

배우 전지현이 주연한 영화 '군체'가 개봉 2주차 주말 100만명에 육박하는 관객을 끌어모으며 단숨에 350만 관객에 접근했다. 이 추세라면 무난히 400만 관객을 넘어설 거로 예상된다.

'군체'는 5월29~31일 97만1020명(영화진흥위원회 기준)이 봐 2주 연속 주말 박스오피스 정상을 지켰다. 누적관객수는 347만명이다.

이 흥행세라면 '군체'는 누적 400만명을 돌파할 거로 예상된다. 6월1일 오전 6시30분 현재 '군체' 예매관객수는 약 7만8000명으로 예매 순위 1위를 달리고 있다. 올해 공개된 한국영화 중 400만명 이상 본 작품은 '왕과 사는 남자'(1688만명) 1편이다.

다만 이번 주엔 강동원·박지현·엄태구·오정세가 주연한 코미디 '와일드 씽'이 개봉해 경쟁할 거로 예상된다. '와일드 씽' 같은 시간 예매관객수 약 6만6000명으로 2위를 달리고 있다.

연상호 감독이 연출한 '군체'는 정체불명의 감염 사태가 발생하고, 봉쇄된 건물 안에 고립된 이들이 감염자에 맞서면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 배우 전지현이 '암살'(2015) 이후 11년만에 선보이는 영화이며, 구교환·지창욱·신현빈·김신록 등이 출연했다. 올해 칸영화제 미드나이트스크리닝 부문에 초청됐다.

미국 공포스릴러물 '백룸'은 개봉 첫 주말 30만3260명이 봐 2위로 출발했다. 누적관객수는 39만명이다.

이 작품은 가구점을 운영하는 남자 '클라크'이 가구점 지하에서 의문의 공간을 발견하면서 벌어지는 이야기를 담았다. 배우 추이텔 에지오포가 클라크를 연기했고, 레나테 레인스베 등이 출연했다.

'백룸'은 2005년생 감독 케인 파슨스가 연출해 주목 받고 있다. 유튜버 출신인 파슨스 감독은 2022년부터 자신의 유튜브 채널에 같은 제목의 영상 시리즈를 올리기 시작했고, 이 영상들이 큰 주목을 받으면서 영화로 만들어지게 됐다. 북미에서도 지난 29일 개봉해 첫 주말에만 매출액 8100만 달러(약 1200억원)를 기록, 북미 주말 박스오피스 정상에 올랐다.

이밖에 주말 박스오피스 순위는 3위 '마이클'(13만6681명·139만명), 4위 '만달로리안과 그로구'(7만7047명·11만명), 5위 '이상한 과자 가게 전천당'(5만8473명·6만명) 순이었다.

<뉴시스>

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