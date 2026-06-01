6월 첫날 낮 최고 기온 32도 안팎…제주·남해안 강한 비 [오늘날씨]

6월의 첫날이자 월요일인 1일은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 수도권과 강원도는 밤부터 차차 맑아지겠다.

전국적으로 초여름 더위가 이어진 지난달 30일 강원 속초 해수욕장 백사장에서 시민과 관광객들이 바닷바람을 쐬고 있다. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 18.7도, 인천 18.5도, 수원 15.6도, 춘천 14.2도, 강릉 22.6도, 청주 19.6도, 대전 17.1도, 전주 19.1도, 광주 19.2도, 제주 19.4도, 대구 17.2도, 부산 20.4도, 울산 16.9도, 창원 18.2도 등이다.

낮 최고 기온은 서울 29도, 인천 28도, 수원 28도, 춘천 29도, 강릉 32도, 청주 30도, 대전 30도, 전주 31도, 광주 30도, 대구 30도, 부산 28도, 제주 27도 등으로 예상된다.

강원 동해안과 남부지방 등에서는 최고 체감온도가 31도 안팎까지 올라 덥겠으니, 온열질환 등에 유의하는 것이 좋다.

오전부터 제주도에 비가 내리기 시작해 밤에는 전남 남해안과 경남 남해안 등으로 확대해 많게는 80㎜ 이상의 비가 내리겠다. 남해안과 제주도를 중심으로 천둥과 번개가 치는 곳이 있으니, 토사 유출과 농경지 침수, 교통안전 등에 각별히 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m 수준으로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~3.0m로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지