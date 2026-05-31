벌써 잠 못드는 강릉… 올 첫 열대야

6월 첫날 전국 대부분 낮 기온이 30도를 넘어 덥겠다. 6월로 넘어가기 전 강원 강릉엔 올해 첫 열대야가 나타났다. 전년보다 19일 빠른 기록이다.



31일 기상청에 따르면 30일 강릉 밤(30일 오후 6시1분∼31일 오전 9시) 최저기온이 25도(오전 5시2분)로 나타나 열대야를 기록했다. 열대야는 밤사이 기온이 25도 이상을 유지하는 현상이다. 지난해 첫 열대야가 6월18일이었던 걸 고려하면 올해 더위가 한참 이르게 시작되는 모양새다.

강원 강릉지역의 최저기온이 25도를 넘어 올해 첫 열대야가 나타난 31일 이른 아침 경포해변 백사장에서 외국인들이 이불을 깔고 잠을 자고 있다. 연합뉴스

강릉에 이른 열대야가 나타난 건 남서풍과 태백산맥 영향 때문이다.



현재 우리나라 남쪽으로 고기압이 자리한 가운데 따뜻한 남서풍이 불어오고 있다. 이 남서풍이 태백산맥을 넘으면서 푄 현상(수증기를 포함한 공기 덩어리가 높은 산맥을 넘으면서 고온건조한 바람으로 변하는 기상 현상)으로 강릉 일대에 열풍을 불어넣은 것으로 분석된다.



1일 전국 낮 최고기온은 27∼32도로 예상된다.



강원동해안 일부와 전남해안, 경상권 중심으로는 최고체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다. 체감온도는 기온에 습도 영향을 더해 사람이 느끼는 더위를 정량적으로 나타낸 온도다. 습도 약 55%를 기준으로, 습도가 10% 증가 또는 감소함에 따라 체감온도가 약 1도 증가 또는 감소하는 식이다. 기상청은 “온열질환 발생 가능성이 높으니 야외 활동과 외출 자제, 식중독 예방을 위해 음식 관리를 철저히 해달라”고 했다.



더위가 기승을 부리는 와중에 제주와 남부지방엔 비 소식도 있다.



1일 오전부터 2일 저녁 사이에 제주도에 비가 내리겠다. 2일 새벽부터 저녁 사이 전남남해안과 경남권해안, 2일 늦은 오후부터 저녁 사이 경북남부동해안에도 비가 내릴 것으로 예상된다. 이 기간 예상 강수량은 제주 30∼80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 부산·울산·경남남해안 20∼60㎜, 경북남부동해안 5∼10㎜, 전남남해안 10∼40㎜다. 기상청은 “제주도 중심으로 시간당 20∼30㎜의 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠으니 비로 인해 피해가 없도록 각별히 유의해달라”고 당부했다.

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