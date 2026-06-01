브런슨, ‘단검’ 논란에 “작전환경 설명한 것”

‘한국은 중국 입장에서 단검’이란 발언과 관련, 제이비어 브런슨(사진) 주한미군사령관이 “우리가 처한 작전 환경을 설명하려던 것”이라고 공개 해명했다.

브런슨 사령관은 30일 싱가포르에서 열리고 있는 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 ‘단검 발언이 트럼프 행정부의 공식 입장인지, 펜타곤의 승인을 받았는지’에 대한 질문에 이같이 답했다.

브런슨 사령관은 “제가 당시 학생들에게 하고자 했던 말은, 우리가 관점을 어떻게 바꾸고 우리가 처한 위치를 생각해야 한다는 점이었다”며 “학생들이 다른 이들의 관점도 이해하고 존중해야 한다는 것”이라고 말했다. 최근 브런슨 사령관은 미국 육군 전쟁대학이 주관한 팟캐스트에 출연해 “그들(중국)이 중국 동부 해안에서 바라볼 때, 눈에 들어오는 건 아시아의 중심에 있는 비수라 할 한국, 그리고 일종의 방패이자, 그들이 남중국해 너머로 나아가려 하는 야심을 가질 때 방어벽 같은 일본이 있다”고 말했다.

청와대는 브런슨 주한미군사령관의 ‘단검 발언’과 관련해 미국 측에 사실상 유감을 표명한 것으로 알려졌다. 청와대 관계자는 “최근 브런슨 사령관의 일련의 대외 발언에 대해 인지하고 있으며 한·미 간 제반 현안에 대해 각급에서 소통해오고 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지