5대 은행 신용대출 한달 2.6조 폭증… ‘빚투’ 땔감으로

주요 시중은행에서 마이너스 통장을 중심으로 신용대출이 5월 한 달간 약 2조6000억원 증가했다. 반면 주택담보대출은 사실상 제자리걸음을 했다. 늘어난 신용대출 상당수는 주식시장으로 흘러들었을 것으로 추정된다.



31일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 이달 28일 기준 개인 신용대출 잔액은 총 106조9909억원으로 집계됐다. 4월 말(104조3413억원)보다 2조6496억원 증가한 규모다. 5월 증가폭은 2021년 4월(+6조8401억원) 이후 5년1개월 만에 최고치다.

서울 시내 한 은행 대출창구 모습. 연합뉴스

신용대출 잔액도 2023년 11월 말(107조7191억원) 이후 약 2년6개월 만에 최대 규모로 불어났다.



5대 은행의 신용대출은 마이너스통장(신용한도대출) 위주로 늘었다. 5대 은행의 개인 마이너스통장 잔액은 4월 말 39조7877억원에서 이달 28일 41조9303억원으로 2조1426억원 증가했다. 이는 한도가 아니라 실제 사용된 대출 잔액이다. 한 달 사이 잔액이 2조원 넘게 불어난 것은 2021년 4월(+6조4389억원) 이후 5년1개월 만에 처음이다.



마이너스통장 잔액 자체도 역대 월말과 비교해 2022년 12월 말(42조546억원) 이후 3년5개월 만에 최대 기록이다. 은행권에서는 신용대출 상당수가 ‘빚투’(빚 내서 주식 투자)에 쓰였을 것으로 보고 있다.



신용대출 증가액은 같은 기간 주담대 증가 규모의 약 100배에 달했다. 5대 은행의 이달 28일 기준 주담대 잔액은 612조2693억원이다. 4월 말(612조2443억원)보다 250억원 증가하는 데 그쳤다. 정부의 고강도 가계대출 규제 영향으로 풀이된다.



전체 가계대출 잔액은 주택담보대출이 주춤한 가운데 신용대출을 중심으로 3조원 가까이 불었다. 5대 은행의 이달 28일 기준 가계대출 잔액은 770조2728억원으로, 4월 말(767조2960억원)보다 2조9768억원 늘었다.



최근 시장금리 상승 추세 속에 신용대출이 크게 늘어 향후 리스크 관리가 과제로 떠올랐다. 5대 은행의 신용대출 금리는 이달 29일 기준 연 4.16∼5.85%(1등급·1년 만기기준)로, 상단이 6%에 육박했다. 지난해 말(연 3.84∼5.36%)과 비교해 상·하단 모두 높은 수준이다. 한국은행이 이르면 7월부터 기준금리를 인상할 가능성이 커 시장금리는 추가 상승 여지가 큰 상황이다.

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