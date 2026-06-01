[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 1일 (월요일) 68년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로

96년생 북서방에서 좋은 소식이 온다. 84년생 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라. 72년생 아파트 빌라 주택 매매는 북서방으로 추진하세요. 60년생 직장인은 일의 책임 소재로 난감해진다. 48년생 강자에게는 정도로, 약자에게는 유연하게. 36년생 잘나거나 못나거나 배울 점이 있다.

97년생 통신이나 서류의 실물수를 조심하자. 85년생 작은 질병도 방심하지 말자. 73년생 금전 융통은 동북방으로 출행하면 성과가 있다. 61년생 육체 고통보다 정신 고통이 무섭다. 49년생 입장을 납득시키는 데 어려움이 예상된다. 37년생 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다.

98년생 자기 과신을 삼가면 행운수. 86년생 필요한 것은 그냥 받아들이는 게 좋다. 74년생 자신의 능력을 가치 있게 여기고 노력하라. 62년생 경제적으로 안정되고 있는 운이다. 50년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압하라. 38년생 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

99년생 전문직종에 실력을 배양하자. 87년생 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다. 75년생 재정 문제는 멀리서 지인의 통신이 오는 운이다. 63년생 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다. 51년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느끼라. 39년생 다른 곳으로 움직이려니 힘들다.

00년생 정당하게 눈치 빠르게 행동하면 이득 본다. 88년생 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다. 76년생 금전 관계의 압력이 온다. 64년생 토지 땅 대지 매매는 서북방으로 추진하세요. 52년생 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 40년생 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다.

01년생 외국일이 생긴다, 변화에 잘 적응하라. 89년생 손해 본다고 속상해하지 마라. 77년생 심리적 위축되지 말고 당당한 척하라. 65년생 신용문제 금전 관계는 기쁜 소식이 온다. 53년생 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다. 41년생 주변 사람들에 머리를 숙이면 크게 길하다.

02년생 오늘 일은 물러서지 밀고 나아가라. 90년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압하라. 78년생 미혼자 인연이 오는 운이다. 66년생 점포 매매는 박씨 구씨 전씨에 부탁하세요. 54년생 충동구매로 소비가 과하니 외출을 삼가라. 42년생 매사에 욕심을 자제하고 휴식을 취하라.

03년생 급하다고 공격적인 시도는 해롭다. 91년생 마음먹고 일을 진행하지만 방해자가 온다. 79년생 복잡할수록 점점 힘들어진다. 67년생 금전 융통은 오후에 좋은 통신이 날아온다. 55년생 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다. 43년생 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라.

04년생 사업자는 현금 관리에 신중할 때다. 92년생 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 80년생 지나친 의심은 불행하게 만든다. 68년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 56년생 단판승부에 강하면 힘을 한곳에 집중하라. 44년생 작은 마찰은 양보하고 마무리하라.

05년생 중대사일수록 준비하고 신중하라. 93년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 81년생 해야 할 일이 많지만 순조롭다. 69년생 금전 문제는 동서방에 김씨 맹씨 최씨에 부탁하세요. 57년생 상상만으로 일을 벌이면 안된다. 45년생 심심풀이로 하는 일이 습관이 된다.

06년생 이성 간의 불화는 초기에 해결하라. 94년생 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라. 82년생 자기계발을 위한 고민을 해라. 70년생 상가나 건물 매매는 남북방에 추진하세요. 58년생 예상 밖의 결과가 나온 근원을 분석해 보라. 46년생 문서관계는 잘 마무리하라.

95년생 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다. 83년생 엇갈리는 만남 속에 한 사람을 만난다. 71년생 금전 문제는 서북방으로 진출하면 덕이 온다. 59년생 심신이 피곤하면 안식처를 찾으라. 47년생 우연한 일로 기대하지 않은 재물을 얻는다. 35년생 건강을 회복시키는 명의를 만난다.

백운철학원

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