與 “국무회의에서 李 대통령에게 맞선다는 오세훈… 오만하다”

더불어민주당은 당선 즉시 국무회의에서 이재명 정부를 견제하겠다는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보를 겨냥해 31일 ‘오만한 발상’이라고 비판했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 선거캠프에서 열린 ‘서울시민 5대 명령- 3부 2민’ 기자간담회에서 지지를 호소하고 있다. 뉴스1

민주당 박경미 대변인은 이날 서면브리핑에서 “오세훈 후보는 정제되지 않은 기자회견에서 이재명 정부와 대립각을 세우겠다는 의지를 표명했다”며 이같이 쏘아붙였다.

이어 “서울시장은 중앙정치 대리전을 치르는 자리가 아니다”라며 “개인의 대권 행보를 위한 발판은 더더욱 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “서울시장에게 부여한 국무회의 배석권은 서울시민의 삶과 민생 현장의 목소리를 국정에 전달하라는 책무”라며 “정치적 체급을 키우기 위해 쓰라는 권한이 아니다”라고 날을 세웠다.

이 대목에서 박 대변인은 “오 후보는 당선 즉시 국무회의에 참석해 대통령과 맞서겠다고 공언했다”며 “참으로 오만한 발상”이라고 날을 세웠다.

앞서 오 후보는 같은 날 서울 종로구 관철동 선거캠프에서 기자회견을 열고 6·3 전국동시지방선거에서 서울시민들이 자신을 선택해준다면 국무회의에서 현 정부를 견제하겠다고 밝혔다.

오 후보는 “저에게 한 번 더 서울시장직을 허락해 주신다면 민선 9기 임기 시작 직후 열리는 국무회의에서 ‘서울시민 5대 명령’을 대통령 앞에서 설명하고 관철하겠다”고 말했다.

장관급 예우를 받는 서울시장은 지방자치단체장 중 유일하게 국무회의에 참석해 발언권을 행사할 수 있다.

오 후보는 국무회의 참석 시 이재명 대통령에게 고언할 서울시민 5대 명령으로 ‘3대 긴급 부동산정책 개선안’과 ‘2대 민생경제·민주주의 회복 제언’을 제시했다.

부동산 부문에서는 △정비사업 이주비 대출 규제와 조합원 지위 양도 제한 해제를 골자로 한 재개발·재건축 정비사업의 여건 정상화 △전월세난 해결을 위한 민간 임대주택 공급 활성화 △부동산 세금폭탄 예방 장치 마련을 내세웠다.

민생경제와 민주주의 회복을 위해서는 △수도권 규제 완화 △공소 취소 저지를 제언하겠다고 오 후보는 말했다.

오 후보의 이른바 ‘3부2민’에 박 대변인은 “지난 5년간 서울시장직 수행 동안에는 왜 문제를 해결하지 못했나”라며 “선거 막판에 이르러서야 정부 탓, 제도 탓을 하며 대안을 제시하겠다고 큰소리를 치는 것인가”라고 꼬집었다.

계속해서 “오 후보의 정치적 시선은 서울보다 여의도 중앙정치 무대를 향해 있다”며 “임기 내내 중앙정부와 충돌하고 대통령과 대립하며 일 잘하는 대통령의 발목을 잡으며 대권 주자로 우뚝 서는 그림을 그리고 있나”라고 따져 묻기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지