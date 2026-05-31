“견과류에 쿠키까지”…SRT 특실 서비스 풍성해진다

다음달 1일부터 SRT 특실 승객에게 제공되는 서비스 물품이 쿠키가 추가된 ‘2종 복합 패키지’로 개편된다.

SRT운영사 에스알(SR)은 SRT특실 승객에게 제공하는 서비스 물품을 이처럼 새롭게 개편한다고 31일 밝혔다.

6월 1일부터 SRT특실에 제공되는 서비스 물품. SR제공

그동안 견과류 단일 품목이던 특실 서비스 물품을 쿠키가 추가된 2종 복합 패키지로 전환해 서비스 가치 향상에 나선다. 견과류와 쿠키 2종 패키지와 물티슈, 생수를 제공하며, 고객이 요청하면 수면 안대도 지급할 예정이다.

에스알은 우선 다음달 1일부터 7월 31일까지 품질 최적화를 위해 시범 운영한다. 이 기간 현장 제품 파손율과 승객 취식률, 만족도 데이터를 집중 모니터링하고 이를 바탕으로 8월 중 공급사와 추가 협상을 거쳐 품목 개선 등 서비스를 고도화할 방침이다.

정왕국 에스알 대표는 “새롭게 개편한 서비스 물품이열차 여행의 즐거움을 더하고 고객 만족도를 높이길 바란다”며 “철저한 모니터링과 공급사와 협력을 통해 특실 승객들께 차별화한 고품격 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지