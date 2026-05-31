오세훈 "저를 선택해달라…국무회의 참석해 시민권익 수호할 것"

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 서울시민들이 자신을 선택해준다면 국무회의에 참석해 현 정부를 견제하겠다고 밝혔다.



오 후보는 이날 종로구 관철동 선거캠프에서 기자회견을 열어 "서울시민 여러분, 저를 정부 국무회의에 '시민의 대표자'로 보내달라"며 이같이 호소했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 선거캠프에서 열린 '서울시민 5대 명령- 3부 2민' 기자간담회에서 지지를 호소하고 있다. 뉴스1

그는 "서울시민의 삶을 지키고 서울의 미래를 결정할 선거가 이제 3일 앞으로 다가왔다"며 "저에게 한 번 더 서울시장직을 허락해 주신다면 민선 9기 임기 시작 직후 열리는 국무회의에 참석해 '서울시민 5대 명령''을 대통령 앞에서 설명하고 관철하겠다"고 말했다.



장관급 예우를 받는 서울시장은 지방자치단체장 중 유일하게 국무회의에 참석해 발언권을 행사할 수 있다.



오 후보는 국무회의 참석 시 이재명 대통령에게 고언할 서울시민 5대 명령으로 '3대 긴급 부동산정책 개선안'과 '2대 민생경제·민주주의 회복 제언'을 제시했다.



부동산 부문에서는 ▲ 정비사업 이주비 대출 규제와 조합원 지위 양도 제한 해제를 골자로 한 재개발·재건축 정비사업의 여건 정상화 ▲ 전월세난 해결을 위한 민간 임대주택 공급 활성화 ▲ 부동산 세금폭탄 예방 장치 마련을 내세웠다.



특히 그는 "1주택자 장기보유특별공제까지 폐지하면 어쩔 수 없이 집을 팔고, 이사 갈 때 막대한 손해를 보게 된다"며 "1주택자 장특공은 현행대로 유지돼야 한다"고 말했다.



이어 "서울 중위가격 이하 1주택의 세 부담을 물가상승률 이하로 제한하고, 재산세는 현재 주택가격 수준을 반영해 과세표준 구간을 합리적으로 조정해야 한다"며 "모두 정부와 머리를 맞대고 대안을 찾겠다"고 약속했다.



민생경제와 민주주의 회복을 위해서는 ▲ 수도권 규제 완화 ▲ 공소 취소 저지를 제언하겠다고 밝혔다.



오 후보는 "대통령 공소 취소는 새로운 계급제 신분사회의 서막"이라며 "공소 취소는 이 정권 자멸의 신호탄임을 납득시킬 자신이 있다"고 힘줘 말했다.



그러면서 더불어민주당 정원오 후보는 "이재명 대통령이 선택한 허수아비"라며 시정이 시민들의 권리를 침해하는 방향으로 흘러가도 이 대통령의 뜻을 거스르지 못할 것이라며 공세를 폈다.



그는 "대통령에 의해 선택돼 후보자가 된 정 후보는 준(準) 임명직 허수아비의 수준으로 처신할 수밖에 없을 것"이라며 "지금 서울은 허수아비가 아니라 시민 권익의 수호자가 필요한 시점이다. 무거운 민심을 제가 대신 국무회의장에서 쏟아내겠다"고 언급했다.



이 대통령이 작년 7월 이진숙 당시 방송통신위원장에 대해 국무회의 배석을 불허한 것과 유사한 사례가 반복될 수 있다는 지적에는 "임명직인 방통위원장과 달리 서울시장은 천만 시민의 선출직으로, 대통령께서 마냥 무시하기는 쉽지 않을 것"이라며 "시민 여러분의 현명한 판단을 기대한다"고 답했다.

<연합>

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