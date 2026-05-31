경북 동해 올해 첫 ‘비브리오패혈균’ 검출…어패류 섭취 주의

경북보건환경연구원은 동해 연안에서 채수한 시료에서 올해 첫 비브리오패혈균이 검출됐다고 31일 밝혔다.

연구원이 병원성 비브리오균 발생 동향을 파악하고자 지난 18일 자체 감시한 결과다. 연구원은 기후 온난화에 따른 감염병 발생 가능성에 대응하고자 3~11월 포항과 경주, 영덕, 울진의 동해 연안 8개 지점에서 매월 두 차례 해수와 기수를 채수한다. 이후 콜레라균과 장염비브리오균, 비브리오패혈균의 분포와 수온, 염도 등 환경 인자를 조사한다.

비브리오패혈증균. 연합뉴스 제공

비브리오패혈균은 오염된 해산물을 날것으로 먹거나 충분히 익히지 않고 섭취했을 때 또는 상처 난 피부가 오염된 바닷물과 접촉하면 감염될 수 있다. 감염 시 급성 발열과 복통, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다.

만성 간질환자나 당뇨병 환자 등 기저질환이 있는 고위험군은 감염과 사망 위험이 높아 더 주의해야 한다.

이창일 연구원 감염병연구부장은 “기후변화 등의 영향으로 해수 온도가 상승해 균의 활동 시기가 점차 앞당겨지고 있어 해양환경에서 비브리오균 감시를 강화하고 감시망 운영 결과를 관계 기관과 신속하게 공유하겠다”고 말했다.

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