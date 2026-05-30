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투표 마친 경기지사 후보들…‘李 정부 성공’ vs ‘산업 현장론’ vs ‘체험형 민생’ [6·3의 선택]

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수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

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추미애, 수원서 투표…“반성 없는 이명박·박근혜 등판, 기괴한 보수 결집 심판”
양향자, 화성서 투표…“정쟁 멈추고 반도체·AI 미래 경쟁력 이끌 기술 지사 선택”
조응천, 부천 야장 돌며 “경기도행 광역버스 줄 서봤나…체험형 공약으로 승부”

6·3 지방선거의 향방을 가를 사전투표 첫날인 29일, 경기도정의 수장을 노리는 여야 주자들은 일제히 투표소를 찾아 한 표를 행사하며 유권자들의 결집을 호소했다. 후보들은 투표 직후 기자들과 만나 보수 심판과 산업 발전, 생활 밀착 행정 등 저마다의 핵심 기조를 강조하며 시각차를 드러냈다.

6·3 지방선거 경기도지사 선거에 나선 민주당 추미애(왼쪽부터), 국민의힘 양향자, 개혁신당 조응천 후보가 사전투표에 참여하고 있다. 연합뉴스
6·3 지방선거 경기도지사 선거에 나선 민주당 추미애(왼쪽부터), 국민의힘 양향자, 개혁신당 조응천 후보가 사전투표에 참여하고 있다. 연합뉴스

◆추미애, 수원서 한 표…“이명박·박근혜 등판은 기괴한 현상” 직격

 

더불어민주당 추미애 후보는 이날 오전 9시쯤 선거 캠프 인근인 수원시 팔달구 인계동 행정복지센터에서 김영진 총괄본부장, 박지혜 대변인과 함께 사전투표를 마쳤다.

 

옅은 푸른색 재킷 차림의 추 후보는 “이번 선거는 국민이 내란을 극복하고 치러낸 대선 1년 만에 치러지는 선거”라며 “이재명 정부의 국정 철학이 지방자치에 스며들어 100%의 행정 효능감을 드릴 수 있도록 일꾼을 선택해달라”고 당부했다.

 

이어 선거 막판 보수 진영의 결집 양상에 대해 강하게 비판했다. 추 후보는 “책임도 반성도 없는 세력이 나란히 나타나 국가 정상화를 가로막는 것은 대단히 기괴한 현상이며 국민을 무시하는 처사”라며 이명박·박근혜 전 대통령과 ‘윤핵관(윤석열 전 대통령의 핵심 관계자들)’ 세력을 정조준했다.

 

그러면서 “카메라 앞의 웃음으로 보수가 결집하는 것처럼 보이지만, 국민은 내란과 국정농단을 극복했던 민주주의 정신을 갖고 엄중한 심판의 표를 던질 것”이라고 역설했다.

투표함. 연합뉴스
투표함. 연합뉴스

◆양향자, 화성서 투표…“정쟁 멈추고 30년 산업 전문가 선택해야”

 

국민의힘 양향자 후보는 이보다 앞선 오전 8시께 배우자와 함께 화성시 동탄4동 행정복지센터를 찾아 투표를 마쳤다. 양 후보는 “이번 선거는 단순히 인물을 뽑는 자리가 아니라 경기도가 정쟁에 머무를 것인가, 미래로 나아갈 것인가를 결정하는 분수령”이라고 규정했다.

 

양 후보는 대한민국 첨단 산업의 골든타임을 강조하며 ‘기술 지사론’을 전면에 내세웠다. 그는 “인공지능(AI)과 반도체 등 첨단 기술 경쟁은 이미 시작됐고 향후 3~4년이 국가 경쟁력을 좌우할 것”이라며 “정치인이 아니라 산업 현장에서 30년 넘게 일하며 좋은 일자리가 어떻게 만들어지는지 누구보다 잘 아는 실물 경제 전문가 양향자가 결과로 증명하겠다”고 지지를 호소했다.

 

◆조응천, 부천 청년층 공략…“광역버스 한 번이라도 줄 서봤나” 날 선 비판

 

개혁신당 조응천 후보 역시 오전 10시쯤 수원에서 투표를 마친 뒤 수원, 하남, 부천을 잇는 릴레이 거리 유세로 틈새를 파고들었다. 특히 젊은 층이 밀집한 부천 신중동야장을 찾은 조 후보는 청년들과 악수를 나누고 사진 촬영 요청에 응하며 친근한 행보를 보였다.

 

유세차에 오른 조 후보는 양당 후보들의 민생 공약을 향해 날카로운 견제구를 날렸다. 조 후보는 자신의 핵심 공약인 ‘캐치버스’를 비하하는 상대 진영을 겨냥해 “추 후보와 양 후보는 강남역이나 잠실역에서 경기도행 광역버스를 타기 위해 단 한 번이라도 줄을 서본 적이 있느냐”고 직격했다. 이어 “지도부의 말싸움이나 거대 담론이 아닌, 도민들이 매일 겪는 출퇴근 고통을 진짜 해결할 수 있는 체험형 일꾼이 누구인지 토론회와 공약을 통해 냉정하게 비교해달라”고 강조했다.


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