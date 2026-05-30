'갑상선암 고백' 지예은 "회복될 수 있을지 걱정 컸다"

배우 지예은이 갑상선암 투병과 수술 후 심경을 고백했다.

30일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 콘텐츠 '핑계고'에는 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에 함께 출연한 유재석, 이광수, 변우석, 지예은이 출연했다.

이날 영상에서 유재석은 "'유재석 캠프' 촬영 당시 지예은이 수술 후 회복한 지 얼마 안 됐을 때라 걱정이 많았다"며 당시 대중에게 알려지지 않았던 지예은의 투병 사실을 언급했다.

이에 지예은은 "정말 참여하고 싶었지만 몸이 회복될 수 있을지 걱정이 컸다"며 "건강을 되찾고 그 자리에 함께할 수 있었다는 사실에 감사함이 커 계속 울컥했다"고 털어놨다.

앞서 지예은은 지난 26일 공개된 '유재석 캠프'에서 "암이 꽤 많았다는 진단을 받았으나 지금은 많이 괜찮아졌다"며 갑상선암 투병 사실을 처음으로 밝힌 바 있다.

지예은은 지난해 8월 건강 악화로 SBS TV 예능물 '런닝맨' 등 방송 활동을 잠시 중단하고 치료와 회복에 집중해 왔다.

<뉴시스>

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