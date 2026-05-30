사전투표율 오후 4시 현재 20.94%…벌써 지방선거 최고치 돌파

제9회 전국동시지방선거 사전투표 마감을 2시간 앞둔 30일 오후 4시 투표율이 20.94%로 집계되면서 역대 지방선거 최고 기록을 경신했다.

중앙선거관리위원회에 따르면 지방선거 사전투표 둘째 날인 이날 오후 4시 기준 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 934만7천567명이 투표를 마쳐 투표율 20.94%를 기록했다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막날인 30일 서울 영등포구 여의동주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 최종 사전투표율이자 역대 지방선거 최고 사전투표율인 20.62%보다 0.32%포인트(p) 높은 수치다. 제8회 지방선거 동시간대 투표율(18.39%)보다는 2.55%p 높다.

현재 추세대로면 이번 지방선거의 최종 사전투표율은 23% 내외가 될 것으로 전망된다.

사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율을 기록한 선거는 제20대 대통령선거다. 당시 최종 사전투표율은 36.93%였다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(35.89%)이며 전북(31.96%), 광주(24.82%), 강원(24.62%) 등이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 16.53%를 기록한 대구였으며 이어 경기(18.49%), 부산(18.98%), 인천(19.15%) 등 순이었다.

서울의 투표율은 20.87%로 집계됐다.

지난 29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.

<연합>

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