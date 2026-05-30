‘낮 최고 32도’ 무더위…강한 자외선도 주의 [내일날씨]

일요일인 31일은 전국적으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 초여름 더위가 이어지겠다. 기상청은 강한 자외선과 높은 체감온도로 인한 온열질환에 주의를 당부했다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

30일 기상청에 따르면 31일은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온은 13~22도, 낮 최고기온은 27~33도로 예보됐다. 전날부터 이어진 더위가 계속되면서 한낮에는 대부분 지역에서 평년보다 높은 기온을 보이겠다.

특히 강원 일부 동해안과 전남 해안, 경상권을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎으로 상승하겠다. 최고 체감온도는 기온과 습도 등을 반영해 사람이 실제로 느끼는 더위를 나타내는 지표다.

지역별 낮 최고기온은 △서울 30도 △인천 27도 △철원 30도 △춘천 30도 △강릉 33도 △대전 31도 △대구 32도 △전주 31도 △광주 32도 △부산 29도 △제주 27도 등으로 예상된다.

이 같은 더위는 전국에서 다음 달 1일까지 이어지겠다. 기상청은 오전 11시 30분에 발표되는 폭염영향예보를 참고해 온열질환 발생 가능성 등에 대비해달라고 당부했다. 특히 영유아나 노약자, 만성질환자는 야외 활동 시간을 줄이고 건강관리에 유의해야 한다.

한편 강원산지·동해안에서는 이날 오전까지 강한 바람이 부는 곳이 있겠다. 순간풍속은 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)까지 강해질 수 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

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