압구정5구역도 품었다…현대건설, 1조5000억원 재건축 수주전 승리

현대건설이 서울 강남 재건축 최대어 중 하나로 꼽히는 압구정5구역 시공권을 따냈다. 현대건설과 DL이앤씨가 맞붙은 이번 수주전은 압구정 재건축 구역 가운데 유일한 경쟁 입찰로 관심을 모았다.

서울 강남구 압구정아파트지구특별계획구역5(압구정 5구역) 재건축사업조합 공동홍보관 현대건설 주택 모형 모습. 연합뉴스

30일 업계에 따르면 압구정5구역 재건축정비사업조합은 이날 서울 압구정고등학교에서 시공사 선정 총회를 열고 현대건설을 최종 시공사로 선정했다.

조합원 1199명 가운데 1016명(84.7%)이 투표에 참여했으며, 현대건설은 599표(58.9%)를 얻어 398표(39.2%)를 받은 DL이앤씨를 제쳤다. 기권은 19표(1.9%)였다.

압구정5구역은 한양1·2차 아파트를 재건축해 지하 5층~지상 68층, 8개 동, 1397가구 규모의 공동주택을 짓는 사업이다. 조합이 제시한 사업비는 1조4960억원이다.

5구역은 압구정 2~4구역보다 규모는 작지만 유일하게 경쟁 입찰이 성사되면서 업계의 관심이 집중됐다.

현대건설은 압구정 현대아파트의 상징성을 앞세워 ‘압구정 현대’의 명성을 잇는 최고급 주거단지 조성을 제안했다. 단지명으로는 ‘압구정 현대 갤러리아’를 내세웠다.

이를 위해 갤러리아백화점을 운영하는 ㈜한화와 업무협약을 맺고 단지와 갤러리아, 수인분당선 압구정로데오역을 연결하는 개발 구상을 제시했다.

설계안에는 전 가구 한강 조망을 목표로 한 ‘제로월(Zero Wall) 240도 파노라마 조망’, 17ｍ 하이 필로티, 3ｍ 우물천장 등이 담겼다. 국내 최초 순환형 커뮤니티 시설 ‘더 써클 420’과 현대자동차그룹과 연계한 입주민 전용 수요응답교통(DRT), 로보틱스 서비스도 강점으로 내세웠다.

수주전 과정에서는 갈등도 있었다. 지난달 입찰 서류 개봉 과정에서 DL이앤씨 관계자가 펜카메라로 현대건설의 입찰 서류를 촬영하다 적발되면서 입찰 절차가 한때 중단됐다.

이후 현대건설의 고소와 조합의 유권해석 요청이 이어졌고, 강남구가 조합 판단에 따라 절차를 진행할 수 있다는 취지의 회신을 보내면서 사업은 다시 정상화됐다.

DL이앤씨는 하이엔드 브랜드 ‘아크로(ACRO)’를 적용한 ‘아크로 압구정’을 제안하며 57개월 공사기간, 특화 설계, 금융 조건 등을 앞세웠지만 시공권 확보에는 실패했다.

이번 수주로 현대건설은 지난해 압구정2구역, 지난 25일 압구정3구역에 이어 압구정5구역까지 확보하며 전체 6개 구역 가운데 3곳의 시공권을 거머쥐었다.

압구정2구역(2조7488억원), 3구역(5조5610억원), 5구역(1조4960억원)을 합친 현대건설의 압구정 누적 수주액은 약 9조8000억원에 달한다.

한편 압구정4구역은 앞서 단독 입찰한 삼성물산이 시공사로 선정됐다. 1구역과 6구역은 아직 사업 초기 단계여서 시공사 선정까지는 시간이 더 필요할 전망이다.

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