지선 둘째날 사전투표율 오후 2시 18.61%…유권자 800만명 참여

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 2시 현재 투표율이 18.61%로 집계됐다고 밝혔다.

전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 830만8천933명이 투표를 마쳤다.

30일 부산 해운대구 반송2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 줄을 서 있다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(16.37%)과 견줘 2.24%포인트(p) 높은 기록이다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(32.69%)이며 전북(28.97%), 강원(22.21%), 광주(22.1%) 등이 뒤를 이었다.

반면 가장 낮은 곳은 14.68%를 기록한 대구였고 이어 경기(16.3%), 부산(16.87%), 인천(16.89%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 18.38%로 집계됐다.

전날 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.

<연합>

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