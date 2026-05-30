문진석 “분노는 광장을 움직이지만, 투표는 세상을 바꾼다” [6·3의 선택]

더불어민주당 문진석 의원(천안갑)이 6·3 지방선거 사전투표 마지막날인 30일 투표권을 행사하고 유권자들의 적극적인 투표 참여를 호소했다.

문 의원은 이날 오전 천안시 동남구 청룡동 행정복지센터에서 사전투표를 마친 뒤 “투표는 총알보다 강하다. 세상을 바꾸는 가장 확실한 힘은 결국 시민의 한 표”라며 투표 참여를 독려했다.

더불어민주당 문진석 의원(천안갑)이 30일 오전 자신의 지역구인 천안시 동남구 청룡동 행정복지센터에서 사전투표를 마친 뒤 투표참여를 호소했다.

그는 “정치에 대한 관심과 목소리가 아무리 커도 투표로 이어지지 않으면 변화는 완성될 수 없다”며 “정치참여의 마지막이자 가장 중요한 과정은 투표”라고 강조했다.

이어 “이번 지방선거는 단순히 지역 일꾼을 뽑는 선거가 아니라 천안과 충남의 미래 방향을 결정하는 중요한 선택”이라며 “투표를 통해 대한민국의 새로운 도약을 뒷받침하고 시민 삶을 바꾸는 유능한 지방정부를 만들어야 한다”고 말했다. 또 “유능하게 일하고 성과를 만들어낼 수 있는 후보를 선택해야 지역 발전도 가능하다”며 “중앙정부와 호흡을 맞추는 원팀 지방정부와 지방의회가 구성될 때 지역 현안 해결 속도도 훨씬 빨라질 것”이라고 밝혔다.

특히 문 의원은 “분노만으로는 세상이 바뀌지 않는다. 불만과 비판을 넘어 행동으로 이어질 때 비로소 변화가 시작된다”며 “민주주의를 지키는 힘도, 지역의 미래를 여는 힘도 결국 투표장에서 나온다”고 목소리를 높였다. 그러면서 “분노는 광장을 움직이지만, 투표는 세상을 바꾼다”며 “천안의 발전을 원하고 충남의 미래를 바꾸고 싶다면 반드시 소중한 한 표를 행사해 달라”고 말했다.

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