與 문진석, 사전투표 호소…“총알보다 강한 투표, 세상 바꾸는 확실한 힘” [6·3의 선택]

더불어민주당 문진석 의원(재선·충남 천안갑)은 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 마지막 날인 30일 “투표는 총알보다 강하고, 세상을 바꾸는 가장 확실한 힘”이라며 유권자들에게 사전투표 참여를 호소했다.

더불어민주당 문진석 의원이 30일 충남 천안 동남구 청룡동 행정복지센터에서 6·3 지방선거 사전투표에 참여한 뒤 유권자들에게 투표 참여를 호소하고 있다. 문진석 의원실 제공

문 의원은 이날 천안 동남구 청룡동 행정복지센터에서 사전투표를 한 뒤 “이번 선거는 충남과 천안의 미래를 결정하는 매우 중요한 선거”라며 “투표를 통해 내란을 완전히 종식하고 대한민국 대도약의 발판을 마련하는 한편, 일 잘하는 지방정부를 통해 시민의 삶을 더 좋게 변화시켜야 한다”고 강조했다.

문 의원은 “유능하게 일하고 확실하게 성과 낼 수 있는 후보를 뽑아야 충남과 천안이 발전하고 시민의 삶이 달라진다”며 “이재명정부와 함께 뛸 수 있는 원팀 지방정부, 원팀 광역·기초의원들이 우리 지역의 현안을 더 잘 풀 수 있다”고 했다. 그러면서 “분노만으로는 세상이 바뀌지 않고 내 삶이 달라지지 않는다”며 “민주주의를 지키는 힘도, 지역의 미래를 여는 힘도 결국 투표장에서 나온다”고 했다.

사전투표는 이날 오후 6시까지 전국에 설치된 사전투표소 어디서든 별도 신청 없이 할 수 있다. 준비물은 본인임을 증명할 수 있는 실물 신분증(주민등록·운전면허증, 여권 등)이나 모바일 신분증(모바일 주민등록·운전면허증 등)이다. 모바일 신분증 화면을 캡쳐해 휴대전화에 저장한 이미지는 신분증으로 인정되지 않는다. 사전투표에 참여하지 않은 유권자는 본투표일인 6월3일 본인 거주지 인근 지정된 투표소에서 투표할 수 있다.

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